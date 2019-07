Hoher Schaden durch Schmierer

Mehrere Graffitis sind in der Nacht zum vergangenen Samstag im Herrschinger Ortszentrum aufgetaucht. Die Polizei ermittelt.

Hausfassaden, Gartenmauern, Mülltonnenhäuschen, ein Gartenzaun, ein Blumentrog – es ist eine Spur der Schmiererei, die sich durch das Ortszentrum von Herrsching zieht. In der Nacht zum vergangenen Samstag haben Unbekannte im Bereich der Seestraße und der Von-Eichendorff-Straße mehrere Graffitis gesprüht. Dabei wurden immer wieder die Buchstabenkombinationen „STEAK“, „ZEOS“, „BOMBA“, „TOKIO“ und „LEICHE“ aufgebracht.

Die Herrschinger Polizei gab den entstandenen Sachschaden gestern mit mindestens 6000 Euro an. Ein betroffener Anwohner hat am Samstag gegen 4 Uhr früh ein Sprühgeräusch und kurz darauf ein Auto wegfahren gehört. Die Auswertung der im Tatortbereich gesicherten Spuren dauert derzeit noch an. Wer Hinweise auf den oder die Täter oder anderen sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter (0 81 52) 9 30 20 an die Polizei zu wenden.