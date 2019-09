Umfrage gegen Umfrage

Nachdem die Erklärungen lange unter Verschluss waren, legen die Initiatoren des Herrschinger Bürgerbegehrens gegen den Gymnasiumsstandort in Mühlfeld ihr Pfund nun auf den Tisch.

Herrsching – Es sind die Unterschriften von insgesamt acht Eigentümern beziehungsweise Eigentümergemeinschaften für 14 Grundstücke an der Seefelder Straße, die gegenüber Willi Welte und Gerhard Knülle ihre Verkaufsabsicht dokumentieren.

Ein Schulbau dort sei selbst nach Abzug bereits geleisteter Kosten für Planung von Kreisel und Gebäude in Mühlfeld günstiger als die veranschlagten mehr als 70 Millionen Euro, sagen die Initiatoren. Bürgermeister Christian Schiller werfen sie Missgeschicke in der früheren Verhandlungsführung vor, Landrat Karl Roth, er habe Druck aufgebaut, als es darum ging, die Verhandlungen an der Seefelder Straße weiter zu führen oder nicht.

Knülle und Welte glauben fest daran, dass ein Kauf durchaus möglich gewesen wäre und noch immer ist. Dies belegten die Erklärungen. Die Unterzeichner erklären sich darin bereit, dass sie ihre Grundstücke zugunsten eines Schulbaus für 70 Euro pro Quadratmeter verkaufen wollen. Die Dokumente wurden im Jahr 2018 unterzeichnet. Sie enthalten den Zusatz, 30 Prozent der jeweiligen Flächen zur freien Nutzung behalten zu dürfen – als Bauland. Diese Schreiben stellen die Initiatoren dem Ergebnis der Umfrage gegenüber, die die Gemeinde im Januar dieses Jahres unter den Eigentümern machte,die zu einem gegenteiligen Ergebnis führte (wir berichteten). Bürgermeister Schiller hat dies immer wieder angeführt.

Knülle und Welte versicherten am Freitag in einem Gespräch mit dem Starnberger Merkur, dass sich an der Verkaufsabsicht nichts geändert habe. Die jeweiligen Unterzeichner – ihre und die der Gemeinde – seien nicht unbedingt identisch. Zudem habe die Gemeinde Nichtantworten so gewertet, dass keine Verkaufsabsicht bestehe. Viele lehnten einen Schriftverkehr mit der Gemeinde zudem ab, erklärt Welte.

Eine Gegenüberstellung der Befragungen ist schwierig. Die Gemeinde zählt jedes Mitglied von Eigentümergemeinschaften als Eigentümer, die Initiatoren fassen diese in ihrer Rechnung als einen Eigentümer zusammen. Die Gemeinde koppelt einen Verkauf an kein Versprechen, die Initiatoren sichern den Eigentümern zu, nach einer Umlegung 30 Prozent der Fläche behalten und bebauen zu dürfen. Bei einer Gesamtfläche von rund 74 000 Quadratmetern inklusive der gemeindeeigenen Flächen sind dies rund 14 000 Quadratmeter.

Da der Bau einer Schule ein sozialer Zweck sei, halten Welte und Knülle eine solche Kopplung für erlaubt. Es gebe zwei unsichere Kandidaten, aber auch ohne diese Eigentümer reiche die Fläche für einen Schulbau und für sozialen Wohnungsbau an der Seefelder Straße aus, so Knülle.

Ungeachtet dessen wurden die Vorentwürfe für die Schule in Mühlfeld längst vorgestellt. Der Kreisel, der den Verkehr an der Schule regeln soll, wird am Montag eingeweiht (siehe Artikel oben). Ohne den Landkreis als Bauherrn ist ein Standortwechsel nicht möglich. „Alle Vorteile bleiben an der Seefelder Straße“, meint Knülle unerschüttert. Die Grundstücke in Mühlfeld könne man zurückgeben. „Es ist nicht unser Bier, ob der Landrat eine falsche Entscheidung getroffen hat“, sagt Knülle. Viele Kreisräte hätten nicht gewusst, worüber sie abstimmten.

200 gefälschte Antwortkarten:

In der Post der Initiatoren des Bürgerbegehrens sind 200 gefälschte Antwortkarten gelandet. Gerhard Knülle spricht von krimineller Energie. „Wahrscheinlich sollten wir als Initiatoren finanziell geschädigt werden“, vermutet er. Denn der Versand der Antwortkarten, mit denen Unterschriften gesammelt werden, werden vom Empfänger, also von den Initiatoren, bezahlt. „Diese Absicht war aber ein Schuss in den Ofen“, sagt Knülle. Da die Fälschung leicht nachweisbar sei, sei letztlich nur die Post geschädigt worden. Abgesehen davon, laufe das Bürgerbegehren gut an. „Unsere Broschüre hat uns einen Schub gegeben. Wir haben keine Eile.“ Knülle hat keinen Zweifel, das Quorum von rund 750 Unterschriften zu erreichen