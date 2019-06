Integrationsteam mit neuem Schwung

Das Integrationsteam Herrsching (ITH) hat wieder Zukunft. Unter welchem Namen, das soll sich finden. Aber am Donnerstagabend haben sich jede Menge Mitstreiter um die neue Sprecherin Brigitte Brandl versammelt. Und sie haben viel vor, nachdem der Kreis kurz vor der Auflösung stand.

Herrsching – Das Integrationsteam Herrsching hat viele Mütter. Dorothee Frey-Burghardt gehört dazu, Anna-Christine Vielhaber, Rosemary Schmidt-Achert, Brigitte Brandl und einige mehr. Diese vier Frauen der ersten Stunde kamen am Donnerstagabend zusammen, um wie schon im Januar über die Zukunft dieser Runde und ihrer Arbeit zu sprechen. Im Januar hatte sich im Sitzungssaal des Rathauses nur ein Rumpfteam zusammengefunden (wir berichteten). Ein Team ohne Führung, nachdem Mia Schmidt die Verantwortung abgegeben hatte. Erstmals seit Bestehen konnte heuer auch kein Willkommenstag stattfinden. Es folgten ein Hilferuf und viele Gespräche. Sie fielen auf fruchtbaren Boden.

Am Donnerstag gesellten sich zu den Frauen der ersten Stunde zwei Hände voll Frauen und Männer, denen die Arbeit des Integrationsteams wichtig ist und die sie unterstützen wollen. Noch mal so viele gebe es, die sich nur leider entschuldigen mussten, freute sich Brigitte Brandl. Umso mehr, als sie es ist, die das Integrationsteam in der Funktion der Sprecherin in die Zukunft führen möchte.

Unterstützung ist ihr gewiss – von Seiten der Gemeinde, namentlich Bürgermeister Christian Schiller und der Integrationsbeauftragten im Gemeinderat, Hannelore Doch. Und auch von Seiten des Landratsamtes, das durch die so genannte Integrationslotsin Barbara Huber vertreten war.

Das Integrationsteam sei wie ein Kind, sagte Brigitte Brandl. Die Mütter haben es erfolgreich groß gezogen. Sie führten Begrüßungstaschen für jeden Neubürger ein, boten Sprechstunden in 17 Sprachen an und riefen den über die Landkreisgrenzen hinweg viel gelobten Willkommenstag ins Leben. Eine Veranstaltung, die ausdrücklich für Einheimische und Neubürger gedacht war, damit sie sich kennenlernen können. Irgendwann blieben die Einheimischen weg, weil es für sie nichts Neues mehr war.

Darüber hinaus bekam das Wort Integration mit der Flüchtlingswelle eine andere Bedeutung. „Wir sind jetzt in der falschen Schublade, da müssen wir raus“, so die Sprecherin. Integration im Sinne des Teams war seit jeher für alle Neubürger gedacht, natürlich auch für Flüchtlinge, aber auch für Neuzugezogene.

Brigitte Brandl formuliert es so: „Das Kind ist erwachsen geworden. Wir sind an einem Punkt, wo wir uns fragen müssen, in welche Richtung es weitergeht. Und wie es bisher gelaufen ist, das ist die Motivation. Dass es aufhört, das möchte ich nicht.“ Und damit steht sie nicht allein.

Die engagierte Herrschingerin hat auch schon eine Idee, „ein Konzept, das sich über Jahre tragen soll“. Mitmachen könne jeder – jeder Einzelne und jeder Verein, auch für einzelne Projekte. Niemand soll unfreiwillig und auf Dauer gebunden werden. Sitzungen sollen zum Beispiel nie länger als eineinhalb Stunden dauern. Eine Regel, die bei der Neuausrichtung am Donnerstag ausnahmsweise über den Haufen geworfen wurde.

Einig waren sich alle in der Runde: Vor allem der Willkommenstag muss bleiben, „das sage ich gleich“, so Brigitte Brandls Bedingung. In diesem Jahr wird es zwar nichts mehr, aber im nächsten soll es eine Wiederauflage gegeben – nicht im Mai, sondern im Oktober.

Die Idee der neuen Sprecherin ist, dass sich das Team am Anfang eines jeden Jahres ein Motto gibt, das für alle Veranstaltungen gelten soll, wobei im Übrigen auch die Ortsteile eingebunden seien. Würde das Motto „Herrsching mit Genuss“ lauten, könne man zum Beispiel im Widdersberger Backhäusl etwas machen, oder in der Chocolaterie in Breitbrunn, so ihre Idee. Auszüge aus allem würden dann am Willkommenstag zusammengefasst präsentiert neben Infotag und der beliebten Begrüßung der Neugeborenen.

Diese würde das Team heuer ausnahmsweise zur Eröffnung des Schlossgartenfestes stattfinden lassen. „Wir geben unsere Babys aber nicht her“, betonte Anna-Christine Vielhaber. Ganz abgesehen davon, wüssten die Verantwortlichen des Schlossgartenfestes noch nichts von ihrem Glück. „Das müssen wir schnell absprechen“, so Brigitte Brandl. Denn das Fest findet traditionell kurz vor Beginn der Sommerferien statt.

Brandl hat noch jede Menge anderer Ideen, die nun umgesetzt werden müssen. Dazu gehört auch ein neuer Name für das Team. Bis Anfang Juli kann jeder Vorschläge machen, in der Sitzung am 11. Juli will sich die Runde dann entscheiden.

Neu ist auch, dass Brigitte Brandl wenigstens zwei weitere Sprecherinnen an ihrer Seite hat, um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Co-Sprecherinnen sind zunächst Vanessa Walter und Birgit Schäfer. Ihr großes Ziel gab Brigitte Brandl am Ende des Abends aus: „In fünf Jahren muss wenigstens die Hälfte der Herrschinger wieder wissen, wer wir sind.“