„Status 6“ ist Vergangenheit

Die Wasserwacht Herrsching freut sich über starken Nachwuchs und auf ein neues, großes Projekt: eine neue Wachhütte. Zeit wird‘s dafür.

Herrsching –

„Status 6“ bedeutet für Wasserwachten, dass sie nicht einsatzbereit sind. Der Wasserwacht-Ortsgruppe Herrsching ist dies gleich zu Beginn der vergangenen Saison passiert. Ihr schon lange sanierungsbedürftiger Steg brach zusammen (wir berichteten). „Ich war gerade dabei, Spendenflyer zu verteilen, als ich die Nachricht hörte“, erzählte Herrschings Vorsitzende Fiona Kemp bei der Jahresversammlung. Mit den Tücken um den Erhalt von Wachstationen und Einsatzfahrzeugen muss wohl jede Wasserwacht kämpfen. Die Herrschinger traf es mit dem „Status 6“ besonders hart.

Wie jeder weiß, gab es dank der Hilfe von Handwerkern im Ort einen glücklichen Ausgang für die engagierte Truppe, die aktuell so viel regelmäßige Aktive hat wie schon lange nicht mehr. Und darüber hinaus nicht weniger als 16 Neuzugänge bei den Jugendlichen, so dass diese Gruppe mit insgesamt nun 21 Mitgliedern einen Aufnahmestopp melden muss. „Wir haben nicht so viele Trainingsbahnen im Schwimmbad“, sagte Fiona Kemp, die sich über den Zuspruch für die Gruppe von Verena Alvez Mesa und Esther Kirschbaum sichtlich freute.

Alles, was den Herrschingern nun noch zum Glück fehlt, ist eine neue Hütte. Bilder vom Jugend-Herbst beweisen, dass ein Neubau fällig ist. Denn draußen tobte ein Sturm, alle mussten in die gute Stube der Retter. „Die passten kaum rein. Und 21 Kinder in einer so kleinen Hütte bei Laune zu halten, ist gar nicht so einfach.“ Dank einer Erbschaft und großzügigen Spenden will die Ortsgruppe in diesem Jahr alles klarmachen für einen Neubau. Bürgermeister Christian Schiller sagte Unterstützung zu. Er ist selbst 35 Jahre dabei, war viele Jahre Vorsitzender der Ortsgruppe. Damals war die Hütte groß genug, weil es viel weniger Aktive gab.

Wie engagiert die Truppe ist, verdeutlichte der stellvertretende Technische Leiter, Leon Gambihler, in Zahlen: 1601 Wachstunden sind gelistet. Weniger als im Vorjahr, weil der Sommer 2018 sensationell gewesen war. Dafür haben im Vergleich zum Vorjahr die Einsätze wieder zugenommen. 205 Stunden kamen für die Aktiven so zusammen. Der einsatzreichste Monat war der Juni mit dem Pfingsthagelsturm. „Den Hagelschaden an der Hütte sieht man heute noch“, pflichtete Technischer Leiter Tobias Schneider seinem Stellvertreter bei. 21 Einsätze gab es im Juni. Für den jungen Leon Gambihler war dies kein Problem. Ein Problem war „dass mit dem Steg-Faktor auch der Chill-Faktor weg war“. Dieses Jahr muss er sich darum keine Sorgen machen. Verdient hat er es, denn Gambihler hat die Hände trotz „Status 6“ nicht in den Schoß gelegt, sondern bildete sich weiter – zum Praxisanleiter Bootsdienst, Truppführer und Wachleiter. Fleißigster Wachgänger war er auch noch. Vorsitzende und Technischer Leiter konnten nicht stolzer sein.

Stolz waren die beiden am Freitagabend auch auf den zahlreichen Besuch. Denn so selten sich die Ortsgruppen während der Badesaison untereinander besuchen, so geballt folgt ein Wiedersehen dem anderen aktuell, da jede Ortsgruppe zur Jahresversammlung einlädt. Da ist es guter Brauch, die Einladung des jeweils anderen anzunehmen. Das war in Buch so und in Herrsching nicht anders. Im „Andechser Hof“ freute sich Fiona Kemp über „Freunde“ aus Feldafing, Buch, Starnberg und Tutzing. Und über großzügige Spenden, diesmal von der „Zuckerstange“, eine Gruppe von Frauen um Gerda Wellnitz, die am Christkindlmarkt immer für den guten Zweck Glühwein ausschenken. Für die Wasserwacht sprangen dabei nun 1000 Euro ab.

Die Runde der geehrten Mitglieder führte Fiona Kemp selbst an. Fünf Jahre ist sie dabei, was Kreiswasserwachtvorsitzenden Markus Schmolz dazu verleitete, von einer „steilen Karriere“ zu sprechen. Fünf Jahre dabei ist auch Gemeinderätin Anke Rasmussen. Zehn Jahre dabei ist Leon Gambihler, 15 Jahre Stefan Schiller. Der ehemalige Technische Leiter „ist nicht mehr wegzudenken von der Wasserwacht“, sagte die Vorsitzende. „Urgestein“ meinte sie, verwechselte das Wort aber mit „Ungetüm“, als die Noch-Britin Jürgen „Otto“ Bertold ehrte, der schon 30 Jahre aktiv ist. Fünf Jahre länger ist Herrschings Bürgermeister dabei, „in diesem Jahr ist er sogar wieder Boot gefahren“, freute sich Fiona Kemp.