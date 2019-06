Aufregende Flucht in Arme der Polizei

Ein Zeuge hat an Fronleichnam einen Jugendlichen direkt in die Arme der Polizei gejagt. Der Bursche hatte vorher Mist gebaut.

Herrsching –Ein beherzter Zeuge hat am Donnerstag in Herrsching einen von zwei jungen Eindringlingen in die Arme der Polizei getrieben. Der Mann hatte die Burschen kurz vor 20 Uhr auf dem Gelände des Bauhofs an der Gewerbestraße gesehen. Der Aufenthalt dort ist nicht erlaubt. Als er sie ansprach, flüchteten sie. Dem Zeugen gelang es, einen der beiden kurz festzuhalten, bevor dieser sich befreien konnte und versuchte wegzulaufen. Ein Versuch, denn der Zeuge nahm die Verfolgung auf.

Auch wenn der Bursche sich am Köbkeweg ein unversperrt abgestelltes Fahrrad schnappte, konnte der Zeuge ihm auf den Fersen bleiben. An der Rieder Straße gelang es dem Verfolger, Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei auf sich aufmerksam zu machen, die dort gerade Kontrollen durchführten. Die stoppten den Radldieb, wie sich herausstellte ein 15-jährigen Herrschinger. Die Polizei verständigte dessen Vater, der ihn dann abholte. Den Burschen erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Fahrraddiebstahls. Wer der Freund war, der mit ihm auf dem Bauhof war, muss noch ermittelt werden. Kurz darauf konnte die Bereitschaftspolizei am Bahnhof aber zwei weitere Jugendliche, 14 und 15 Jahre alt, schnappen, die schon vor längerer Zeit aus Jugendschutzeinrichtungen in München und Geretsried ausgebüxt waren.