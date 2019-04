Jakobsmuschel für die Pilger

Weil immer mehr Menschen auch auf den Seitenwegen des internationalen Jakobspilgerweges wandern, haben sich drei Kirchen in Herrsching und Inning etwas für die Pilgerer überlegt.

Herrsching/Inning–Immer mehr Menschen entdecken das Pilgern auch auf den Seitenwegen des internationalen Jakobspilgerweges. Einer dieser Seitenwege führt durch Inning und Herrsching. Deshalb klingeln Pilgerinnen und Pilger in den jeweiligen Pfarrämtern an und möchten gerne für ihr Tagebuch einen Stempel. Auf diese Nachfrage haben das evangelische Pfarramt in Herrsching und die katholischen Pfarrämter in Herrsching und Inning reagiert und einheitliche Pilgerstempel mit der Jakobsmuschel angeschafft. Die Stempel liegen in der Kirche St. Johannes Baptist in Inning, in der St.-Nikolaus-Kirche sowie in der Erlöserkirche in Herrsching aus.