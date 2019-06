„Wetter spielt uns in die Hand“

Der Bau des Kreisverkehrs in Mühlfeld klappt wie am Schnürchen. Das letzte Stück Tragschicht kann bald aufgebracht werden, dann ist der Kreisel komplett. Möglicherweise können die Arbeiten sogar früher als erwartet abgeschlossen werden.

Herrsching – Ende Oktober – so war es geplant – sollte der im Durchmesser 30 Meter große Kreisel in Herrsching eröffnet werden. Die Arbeiten schreiten jedoch so gut voran, dass Bürgermeister Christian Schiller mit einer Fertigstellung möglicherweise sogar schon im August oder September rechnet. „Man weiß nie, wie das Wetter wird“, meint Kreissprecher Stefan Diebl etwas vorsichtiger, „aber das Wetter spielt uns zurzeit natürlich in die Hand.“

Erst Ende März dieses Jahres war mit dem Bau am Ortseingang von Herrsching begonnen worden. Der Kreisel soll die verkehrliche Erschließung den geplanten Gymnasiums in Mühlfeld sichern und wird deshalb auch für 1,26 Millionen (Planungs- und Baukosten) vom Landkreis bezahlt. Natürlich in Absprache mit dem Staatlichen Bauamt, da es sich um eine Staatsstraße handelt. „Im Moment wird der Anschluss zur Mühlfelder Straße hergestellt“, so Diebl. Gerade werde die Mittelinsel gebaut, die die Fahrspuren trennen soll. Eingebaut wird darüber hinaus der Regenwasserkanal. Danach werde die Tragschicht im oberen Bereich aufgetragen, „dann ist der Kreisel komplett“. Was dann noch fehlt, ist der Asphalt.

Herrschings Bürgermeister kann die Fertigstellung kaum erwarten, und er hat schon Pläne, was die Bepflanzung der Mittelinsel angeht. „Das soll ein schönes Bild sein, wenn man in den Ort fährt“, meint er und überlegt auch bereits, wo man die Ortsschilder am besten platziert. Denn der Kreisel soll innerorts sein. Aktuell steht das Ortsschild aber zu weit entfernt vom Kreisel an der ersten Bebauung. „Am liebsten wäre mir ein Standort an der Einmündung Strittholzstraße. Ein zweiter wird damit aus Richtung Wartaweil nötig.“ Entscheiden wird dies aber das Landratsamt. „Eine spannende Frage“, findet Schiller.