Gemeinderat tagt in Martinshalle

In der letzten Ratssitzung in Herrsching vor Ablauf der Wahlperiode werden die scheidenden Gemeinderäte verabschiedet. Es geht nochmal ums Gymnasium.

Herrsching - Die Wahlperiode neigt sich dem Ende entgegen. Am Montag, 6. April, findet die letzte Sitzung des noch aktuellen Gemeinderatsgremiums statt. Ein letztes Mal befasst er sich mit dem Gymnasium, denn auf der Tagesordnung steht das Bebauungsplanverfahren in Mühlfeld sowie das notwendige Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans. Ein letztes Mal meldet sich auch Willi Welte zu Wort, der bekanntlich Mit-Initiator der Bürgerbegehren gegen den Standort der Schule ist. Er beantragt sofortige Einsicht in alle Unterlagen zu beiden Verfahren. Was ihm als Mit-Initiator auf Anraten der Anwälte verwehrt wurde. Angesichts der Infektionsgefahr durch das Coronavirus findet die Sitzung ab 19 Uhr diesmal in der Martinshalle (Mitterweg 8) in der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule statt. Die Gemeinderäte aber auch mögliche Besucher können dort den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten.

Am Ende der öffentlichen Sitzung werden die ausscheidenden Gemeinderatsmitglieder verabschiedet. Dies sind: Christian Becker (CSU), Hermann Jäger (CSU), Rita Mulert (Grüne), Werner Odemer (SPD), Klaus Pittrich (CSU), Alfred Ploetz (FDP), Anke Strobl (BGH), Gerhard Stürzer (BGH), Jens Waltermann (FDP) und Wilhelm Welte (CSU).