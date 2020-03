Nach Unstimmigkeiten: Podiumsdiskussion in Herrsching mit neuem Termin

Die ursprünglich für Dienstag geplante Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl in Herrsching ist auf Donnerstag verlegt worden. Zu dem neuen Termin hätten alle fünf Kandidaten mündlich zugesagt, sagen die Veranstalter.

Update vom 1. März, 11 Uhr: Die ursprünglich für diesen Dienstag angesetzte Podiumsdiskussion mit den Herrschinger Bürgermeisterkandidaten ist auf Donnerstag, 5. März verlegt worden. Das hat Dr. Verena Alvez Mesa, Vorsitzende des Bund Naturschutz (BN) in Herrsching, am Wochenende mitgeteilt. Der BN organisiert die Veranstaltung zusammen mit der Lokalen Agenda 21. Beginn ist um 19 Uhr im Hotel Seehof (Seestraße 58). An dem Termin haben alle fünf Kandidaten Zeit, auch Amtsinhaber Christian Schiller. Die mündlichen Zusagen lägen vor, sagt Alvez Mesa.

Er hatte den ursprünglichen Termin am Dienstag abgesagt, weil er terminlich verhindert ist. In der ganzen Gemengelage war es daraufhin zu Unstimmigkeiten in Herrsching gekommen. Die scheinen nun ausgeräumt. Verena Alvez Mesa spricht in ihrer Mitteilung von einer „erfreuliche Änderung“.

Unsere ursprüngliche Berichterstattung

Herrsching – Hinter den Kulissen der Podiumsdiskussion mit den Herrschinger Bürgermeisterkandidaten am kommenden Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr im Hotel Seehof rumort es. Bürgermeister Christian Schiller wird nicht mit auf dem Podium sitzen und ärgert sich, denn „die Veranstalter haben gewusst, dass ich keine Zeit habe“. Dr. Verena Alvez Mesa, Vorsitzende des mitveranstaltenden Ortsverbandes Herrsching im Bund Naturschutz (BN) ist um Schadensbegrenzung bemüht.

Entfernt erinnert die Unstimmigkeit, die sich im Hintergrund der anstehenden Podiumsdiskussion von BN und Lokaler Agenda entwickelt, an die Diskussionsrunde, zu der der Seefelder Bund Naturschutz Mitte Februar eingeladen hatte. In Seefeld sagten von vier nur zwei Kandidaten zu, und auch in Herrsching ist nun ein Kandidat nicht dabei. Anders als in Seefeld, wo es um inhaltliche Differenzen ging, habe Christian Schiller lange vor der Veranstaltung wissen lassen, dass er am 3. März nicht in Herrsching sei. Um Missverständnissen vorzubeugen, teilt er dies in einer Pressemitteilung nochmal ausdrücklich mit und bedauert darin die Vorgehensweise der Veranstalter. Geworben wird auf Plakaten für eine „Podiumsdiskussion mit den Kandidaten“. „Es wird so getan, als ob alle teilnehmen würden. Ich bin aber nicht da. Die Veranstalter wussten dies, bevor die Plakate gedruckt wurden“, sagt er. Verena Alvez Mesa, räumt einen Kommunikationsfehler ein, „das fällt uns nun auf die Füße“.

Die Vorsitzende des BN-Ortsverbandes bestätigt, dass die Terminkollision bekannt gewesen sei, aber dies sei ihr nicht kommuniziert worden. „Das hat sich alles so schnell entwickelt“, erklärt sie. In der Begeisterung, dass sich aus einem anfänglich nur als kleiner Gesprächsrunde geplanten Zusammentreffens der Kandidaten mit Vertretern der Lokalen Agenda eine Podiumsdiskussion entwickelt habe, sei dies bedauerlicherweise untergegangen. „Dass Herr Schiller keine Zeit hat, weiß ich erst seit Montag“, so die Organisatorin. Sie habe die Aufgabe allerdings erst zuletzt übernommen. Eingeladen und angefragt hatte zunächst der Arbeitskreis Energie der Lokalen Agenda. Dem hätten sich dann auch die Arbeitskreise Mobilität und Eine Welt angeschlossen. „Als schließlich alle Arbeitskreise dabei sein wollten, sprang auch der Bund Naturschutz spontan auf und ich kam ins Spiel“, erklärt Verena Alves Mesa. „Dieser Vorstoß entwickelte sich dann im Laufe der vergangenen Woche sehr kurzfristig und spontan zu einem umfassenderen Podium.“ Erst seit Sonntag sei die Einladung raus. „Da der Energie-Termin schon lange bekannt war, haben wir diesen auch nicht weiter hinterfragt“, so Verena Alvez Mesa. Sie betont, dass der Termin mit keinem der Bürgermeisterkandidaten zuvor abgestimmt worden sei.

„Die Alternative wäre nun, den Termin abzusagen“, so die Ortsvorsitzende. Die Veranstalter halten dies jedoch für wenig sinnvoll, da in Herrsching kein vergleichbares Aufeinandertreffen der Kandidaten vorgesehen ist. „Wir hoffen, dass Herr Schiller an der Veranstaltung doch noch teilnehmen kann. Wir haben ihm auch mitgeteilt, dass er selbst verspätet, gegebenenfalls gegen Ende, herzlich willkommen ist, um sein Statement abzugeben. Zudem haben wir angeboten, die Fragen schriftlich zu beantworten, um diese dann bei der Veranstaltung öffentlich auszuhängen.“ Es geht um sechs Themenbereiche – „Wahlprüfsteine zum Podium“ – mit 34 Fragen formuliert auf neun DIN-A-4-Seiten. „Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe“, sagt Schiller.