Stressfreier Service für Eltern

Um Eltern bei der Suche nach einem Betreuungsplatz zu unterstützen, stellt die Gemeinde Herrsching ein neues, modernes und datenschutzkonformes Onlineverfahren zur Verfügung.

Herrsching – Ab Mitte Januar ist „Little Bird“ nutzbar. Eltern können dort ab dem nächsten Betreuungsjahr 2020/2021 nach einem Betreuungsplatz suchen und ihre Kinder anmelden. Die Gemeinde wiederum kann – sobald sich auch alle übrigen Träger anschließen – mit einem Klick die Belegung abfragen. Nach Gauting ist Herrsching erst die zweite Gemeinde im Landkreis Starnberg, die dieses Portal anbietet.

„Little Bird“ ist ein umfassendes digitales System zur Anmeldung, Vergabe und Verwaltung von Kinderbetreuungsplätzen bundesweit. In den zehn Jahren seines Bestehens haben sich mehr als 100 Kommunen und Träger dem Unternehmen angeschlossen.

Bevor das Kind angemeldet wird, sollten sich Eltern natürlich noch immer in einem persönlichen Gespräch und an den Tagen der offenen Türen einen Überblick und einen Eindruck über die jeweiligen Einrichtungen verschaffen (siehe Kasten). Danach aber können ab dem nächsten Betreuungsjahr bequem online von zu Hause aus über den neuen Service Plätze vorgemerkt werden. Man erfasst den Bedarf online, favorisiert die gewünschten Einrichtungen und erhält eine Eingangsbestätigung sowie garantiert im Zuteilungszeitraum zwischen dem 23. und dem 28. März eine Antwort per E-Mail.

Der elektronische Service steht Eltern stressfrei täglich 24 Stunden zur Verfügung, freut sich Sabine Lübbers, die sich im Rathaus Herrsching um die Kinderbetreuung in der Ammerseegemeinde kümmert. Auch im Rathaus erleichtert das Portal einiges, wenngleich zunächst weiterhin zweigleisig gefahren werden muss. Denn für alle entsteht zunächst ein Mehraufwand, da alle Kinder erfasst sein müssen, um die Belegung prüfen zu können. Auf die Schnelle sei das für manchen Träger mit begrenztem Personal nicht möglich, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Markus Hörmann. Bis die Umstellung abgeschlossen ist, wird es deshalb auch Anmeldetage geben. Zu Beginn des Jahres 2019 wurden in der Gemeinde Herrsching in Krippe, Kindergarten und Hort, Einrichtungen der Gemeinde, der katholischen Kirche und freier Träger, rund 620 Kinder betreut.

Tage der offenen Tür:

Gemeindekindergarten (Seestraße 25) Freitag, 24. Januar, 15.30 bis 17 Uhr • Kinderzentrum St. Nikolaus (Mitterweg 20) Freitag, 31. Januar, 15 bis 16.30 Uhr • Johanniter-Kinderkrippe (Reineckestr. 16a) Freitag, 7. Februar, 15 bis 17 Uhr • Kindergarten Kunterbunt (Rieder Straße 27) Samstag, 8. Februar, 9 bis 13 Uhr • Kindergruppe Fünfseenland (Keramikstr. 5) Samstag, 8. Februar, 14 bis 17 Uhr • Kindertreff Herrsching (Keramikstraße 5) Samstag, 8. Februar, 14 bis 17 Uhr • Kinderhaus St. Johannes Breitbrunn Freitag, 14. Februar, 15 bis 18 Uhr • BRK-Kinderhort (Seestraße 23), nach telefonischer Absprache, (0 81 52) 15 99 • Großtagespflege Windelino (Luitpoldstr.19), nach telefonischer Absprache, (0 81 52) 9 27 96 47