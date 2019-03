Ein Hoch auf die Präsidentin

Dr. Heinz Hellerer ist neuer Vorsitzender des Kulturvereins Herrsching. Die langjährige Vorsitzende Margit Metz bleibt Unterstützerin. Wie scheiden drei weitere Mitglieder der ersten Stunde aus dem Vorstand aus.

Herrsching – Margit Metz hat den Kulturverein Herrsching geprägt, zeigte „dauernde Präsenz“. So formulierte es Dr. Rudolf Winter, der wie sie 2006 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehörte. Als Kulturbeauftragter im Gemeinderat hatte er sie bis zu seinem Ausscheiden viele Jahre begleitet. Er war es nun, der Margit Metz in der Jahresversammlung feierlich aus ihrem Amt als Vorsitzende verabschiedete. Nachfolger von Margit Metz ist Dr. Heinz Hellerer.

Der Kulturverein hat sich vor zwölf Jahren Förderung und Pflege des kulturellen Lebens in Herrsching zum Ziel gesetzt und bespielte seither das gemeindeeigene Kurparkschlösschen in den Sparten Bildende Kunst, Kabarett, Musik und Literatur. Aktuell zählt er 130 Mitglieder. 2015 hatte sich der Gemeinderat vom Konzept des Vorstands um Margit Metz überzeugen lassen und überließ dem Verein zudem die Regie im Kurparkschlösschen. Diese betraf und betrifft die eigene Nutzung durch den Verein sowie die Vermietung. Über Letzteres war Margit Metz vergangenes Jahr gestolpert. Wie berichtet, hatte sie die Verantwortung übernommen, nachdem die AfD sich eingemietet hatte und dies nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Darum hatte sie ihr Amt schon im September mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Zum großen Bedauern aller, was sich am Donnerstag ausdrückte. Der Verein entließ seine „Präsidentin“ nicht ohne Feier und rührende Worte nicht nur von Winter, sondern auch von Dietmar Oehler, ihrem langjährigen „Kanzler“. Auch er stellte sich nicht mehr zur Wahl, ebenso wenig wie die langjährige Schriftführerin Ute Wolff und auch zweiter Stellvertreter Dr. Thomas Kraft.

Ein Abschied ohne Kultur sollte es nicht sein, das konnten sich der neue Vorsitzende Hellerer und dessen Frau Friedrike nicht vorstellen. Deshalb überraschten sie die scheidenden Vorstände nicht nur mit einer musikalischen Unterbrechung, für die der junge Herrschinger Singer-Songwriter Jakob Mühleisen stimmungsvoll sorgte, sondern auch mit Häppchen und Getränken.

Hellerer zur Seite stehen mit der Kunstpädagogin Katrin Kamal und Winter zwei Stellvertreter. Neue Schriftführerin ist Katrin Krause, eine Herrschingerin, die zurzeit in den letzten Zügen mit ihrem Studium für Kulturmanagement liegt. Die Finanzverwaltung bleibt in bewährten Händen, nämlich in denen von Gerhard Regnath. Im Beirat sitzen künftig Sabine Egger, Martin Piehler, Richard Bierl und Dr. Friedrike Hellerer. Margit Metz bleibt dem Verein unterstützend erhalten, aber auch als Kassenprüferin.

Bürgermeister Christian Schiller erinnerte in seiner Dankesrede an die Übergabe der Vermietung an den Kulturverein, an „die spannende Situation“. „Ein Wagnis und aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung“, bekräftigte er. Die Kommunikationswege seien immer kurz und unkompliziert gewesen, dasselbe erhofft er sich mit dem neuen Vorsitzenden. Aber Margit Metz war sich dessen sicher: „Der Vorsitz ist in den besten Händen.“