Die Perle des Sees

In der Breitbrunner Gastro-Szene tut sich was: Das italienische Restaurant La Perla del Lago eröffnete am vergangenen Samstag.

Breitbrunn – Etwa ein Jahr war das einzige große Gasthaus in Breitbrunn geschlossen. Als im September dann auch noch die Unfrieds ihr Bistro zumachten, blieb den Breitbrunnern nur noch die Schokosphäre. Ein zwar gemütliches und beliebtes Café, aber ohne Mittagskarte. Als deshalb am Samstag die Familie Sparano zur Wiedereröffnung ins Wirtshaus einlud, ließen sich die Breitbrunner nicht zweimal bitten. „Wirtstube und Biergarten waren voll“, freut sich Maria Sparano, die 21-jährige Tochter, die ihren eigentlichen Beruf – sie ist wie ihre Mutter Sonja Aurigemma Friseurmeisterin – erstmal an den Nagel hängt, um mit dem Vater das neue italienische Ristorante in Schwung zu bringen.

Schon die ersten Öffnungstage waren gut besucht. Noch sind die alten Wirtshausschilder der Vorbesitzer, vom „sammer’s“, mit dem neuen Namen nur überklebt. „Eigentlich sollten sie schon letzte Woche da sein. Diese Woche aber bestimmt“, sagt Maria Sparano. „La Perla del Lago“ wird das neue Restaurant heißen. Der See nämlich gehört zur Wirtschaft unbedingt dazu.

Wirt Maurizio Sparano betreibt auch den Kiosk am Dampfersteg

Schon seit Ende Juni betreibt Papa Maurizio Sparano nämlich den ans Wirtshaus angeschlossenen Kiosk am Dampfersteg. Und das lief wunderbar, die Breitbrunner nahmen das Angebot dankbar an. Die Sparanos mussten nicht lange überlegen, ob sie dann auch das Restaurant übernehmen. So lange die Temperaturen es erlauben und die Sonne scheint, bleibt der Kiosk bei schönem Wetter samstags und sonntags auch weiter geöffnet, „immer von 10.30 bis Sonnenuntergang“, sagt Maria Sparano.

Die junge Frau traf am Dienstag mit den beiden Servicekräften und dem italienischen Koch die Vorbereitungen im Restaurant. Durch die Seitentür schaut auch vor der Öffnungszeit immer wieder jemand herein, um erfreut festzustellen, dass hier wieder Leben herrscht. Geöffnet wird bei den Sparanos täglich um 11.30 Uhr zum Mittagstisch und dann bis 14.30 Uhr. Ab 17 Uhr ist wieder offen bis 22 Uhr. Mittwochs gönnt sich die Familie einen Ruhetag.

Die Familie kam vor acht Jahren zurück nach Deutschland

Das Restaurant erträumte sich das Ehepaar Sparano schon lange. Der 47-jährige Maurizio hatte schon in Italien in der Gastronomie gearbeitet, ebenso seine Frau Sonja. Vor acht Jahren kam die Familie zurück nach Deutschland. Zurück deshalb, weil Sonja Aurigemma in München geboren wurde. Sie ging als junges Mädchen nach Italien, ihre Eltern leben noch in Deutschland. Vor zwei Jahren eröffnete sie in Germering zunächst ihren eigenen Friseursalon, den sie auch weiter betreiben will. Genauso bleibt die Familie zumindest vorerst in Germering wohnen, unter anderem weil der zwölfjährige Sohn Giovanni dort zur Schule geht.

Dem Zustrom nach zu urteilen scheint die Wiedereröffnung des Gasthauses wie ein Segen. Das Reservierungsbuch der Sparanos ist entsprechend gut gefüllt. Auch von den Vereinen, die schon immer gerne im Nebenzimmer tagten. Ab sofort gibt es im „La Perla del Lago“ italienische Küche mit Pasta, Pizza und anderen Spezialitäten – zum Preis von 5 Euro für Pane bis 11,90 Euro für die Pizza des Hauses.