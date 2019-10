Polizei sucht mit Hubschrauber nach Zehnjähriger

Eine Vermisstensuche in Herrsching hat ein glückliches Ende gefunden. Bei der Suche kam sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz

Herrsching – Was für ein Schreck für alle Beteiligten – und was für eine Erleichterung. Ein zehn Jahre altes Mädchen aus Herrsching war am Dienstag nicht wie geplant nach Hause gekommen. Kurz nach 17 Uhr verständigten die Eltern die Polizei, dass ihre Tochter Zeugenaussagen zufolge zwar mit dem Bus von der Schule nach Herrsching gefahren, sie aber nicht zu Hause angekommen sei. Nachdem die Besatzungen von zwei Streifenwagen die Schülerin zunächst nicht finden konnten, beteiligten sich auch Kameraden der Feuerwehren Herrsching, Hechendorf, Hochstadt und Oberpfaffenhofen sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers an der Suche.

Auch Personensuchhunde der Polizei sowie Mitglieder der Rettungshundestaffeln von Maltesern, Johannitern und DLRG wurden alarmiert. Als sie sich auf ihren Einsatz vorbereiteten, kam Entwarnung: Die Zehnjährige war gegen 19 Uhr wohlbehalten wieder zu Hause. Sie war nach der Schule mit zu einem Freund gegangen und hatte vergessen, Bescheid zu sagen.