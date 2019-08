Verbotene „Lagerfeuer“ im Seewinkel

Im Seewinkel in Herrsching gab es neuerliche Sachbeschädigungen, nachdem es in jüngster Zeit wieder ruhiger geworden zu sein schien.

Herrsching – Schon wieder haben Unbekannte auf dem Badegelände Seewinkel in Herrsching randaliert. In der Nacht auf Dienstag hat es einen Tisch aus Teakholz erwischt, auf dem ein Feuer gemacht wurde, „der fünfte“. Pächter Alexander Urban ist es leid. Seit dem Frühjahr hätten die Unbekannten bereits einen Schaden von wenigstens 4000 Euro verursacht, allein ein neuer Teakholztisch koste 750 Euro. Seit dem Frühjahr sei es auch ruhiger geworden, „vermutlich weil an schönen Tagen viel los ist“, meint Polizeichef Erich Schilling. Aber schon am Montagnachmittag hatten Mitarbeiter im Kiosk die Polizei erneut gerufen, weil sich eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden „unmöglich aufführten“, so Urban. Als die Polizei kam, gingen die Jugendlichen dann weg.

Urban vermutet hinter dem Sachschaden „immer dieselben“. Dabei sei jeder einzelne von denen „ein lieber Kerl“. Aber in der Gruppe seien sie dann nicht mehr zu erreichen, bedauert er. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0 81 52) 9 30 20 entgegen.