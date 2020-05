Politik mit dem Herz auf der Zunge

Mit kurzer Unterbrechung war Willi Welte 36 Jahre Mitglied des Herrschinger Gemeinderats ein Blick zurück.

Herrsching– Willi Welte hat sich nicht immer Freunde gemacht, aber er hat – zuweilen mit dem Herzen auf der Zunge – immer für die Sache gekämpft. Insgesamt war er 36 Jahre ein Gemeinderat mit Leidenschaft in Herrsching. Es ist eine bewegte Geschichte, vor allem wenn man sich die Parteienzugehörigkeit anschaut. Welte zog zunächst für die FDP ins Gremium, dann für die CSU, dann für seine eigene BBHW, fraternisierte sich zwischendrin mit der FBU und ließ sich zuletzt wieder für die CSU aufstellen. 1984 bis 1990 war Welte sogar Dritter Bürgermeister. Er war in seiner Laufbahn auch Jugendreferent, Gewerbereferent und zuletzt Baureferent. Nun hat sich der 72-Jährige nicht mehr aufstellen lassen und freut sich auf den Ruhestand und auf seine vier Enkelkinder, für die er nun mehr Zeit hat. Das einzige, was ihn noch umtreibt, ist der Standort des Gymnasiums. Sollte das Verwaltungsgericht für das Bürgerbegehren entscheiden, will er als Mitinitiator dafür noch kämpfen. Ansonsten versucht er, ohne Groll zurückzublicken.

Ihre erste Amtszeit als Gemeinderat liegt schon 42 Jahre zurück, insgesamt waren Sie aber 36 Jahre Gemeinderat in Herrsching.

Ja, ich war von 1978 bis 1990 im Gemeinderat, dann hab’ ich sechs Jahre Pause gemacht. Und die FDP wollte mich nicht mehr haben. Mei, ich war halt schon immer schwierig. Damals gab es Streit um das Jugendhaus in der Seestraße, da wo der Hort ist. Ich war damals Jugendreferent und förderte den Hortausbau. Eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr, aber dann ist Frau Frömming gekommen. 1995 hat sich bei mir privat einiges verändert, und sie meinte, jetzt hast du doch Zeit. Das erste Mal kandidiert habe ich aber schon 1972, da bin ich nicht reingekommen.

Damals war das für die FDP.

Ich war parteifrei – immer schon. Motiviert hat mich der damalige Bürgermeister Jürgen Schulz (FDP). Der war Rechtsanwalt und der Steuerberater meiner Eltern. Der hat meine Aktivitäten im Sportverein verfolgt. Ich war schon mit 21 Jahren Kassier beim TSV. Im Gegensatz zu meinen drei Geschwistern bin ich da irgendwie auf diese Vereinsschiene gekommen. Durch meine Eltern, die auch immer gesellig waren. Und durch meinen Vater. Zusammen mit ihm war ich im Seehof bei den Vorstandswahlen. Der Rudolf Hanauer, der Landtagspräsident, hatte damals die Wahlen geleitet, das weiß ich noch. Ich habe damals bei der VR Bank gearbeitet. Dann wurde der Kassier gesucht und gewählt. Da hieß es, ja der Willi Welte ist’s. Ich war zwei, drei Meter neben meinem Vater, der hieß auch Willi, und fragte ihn: „Nimmst es o?“ Und er sagte dann nur: „I net. Du!“ So bin ich zu meinem ersten Ehrenamt damals gekommen. Die FDP-Granden Schulz, Horst Feuerherdt und Dr. Eberhard Puntsch haben mich dann bearbeitet, für den Gemeinderat zu kandidieren. 1972 hat es nicht geklappt, 1978 hatte ich dann mehr Stimmen als sie.

Was hat Sie angetrieben?

Ich wollte mitgestalten. Mir gefiel einiges nicht – der Darchinger-Komplex, in dem heute der Rossmann ist, der so genannte WoWo-Bau an der Bahnhofstraße, der Pittino am See, dieser Riegel, oder die Terrassenhäuser an der Schönbichlstraße – diese Bausünden sind eine Katastrophe, nach wie vor.

Waren Sie Mitglied in der FDP?

Na, na, na. Ich war schon immer ein Schwarzer. Für mich hat es nie etwas anderes gegeben – auf Landes- und Bundesebene. Auf kommunaler Ebene habe ich immer die Personen gewählt und unterstützt. Und ich wollte mich nie in irgendwas reinpressen lassen. Darum war ich auch Ende der 1990er Jahre aus der CSU ausgetreten. Ich war zu kritisch, und dann wurde mir der Austritt nahegelegt. Ich hab’ mich mit dem Josef Heiss in die Haare gekriegt. Mei, man kennt mich ja (lacht).

Für die Wahl 2002 hatten Sie eine eigene Gruppierung, die Bürgergemeinschaft Breitbrunn, Herrsching, Widdersberg.

Ja, so ein Schmarrn. Das war eigentlich mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Auf einmal waren wir eigentlich drei CSU-Bürgemeisterkandidaten (Anm. d. Red.: Max Brandl – CSU, Josef Heiss – FBU und Welte – BBHW), Frau Hollacher ist’s dann geworden. Ein echter Schmarrn, das hat mich einen Haufen Geld gekostet, ich musste den Wahlkampf ja allein führen. Ich war dann Letzter von insgesamt fünf Kandidaten. Das war für mich aber trotzdem nie ein Grund, dass ich sage, ich höre auf. Wir sind da ja auch zu zweit in den Gemeinderat gekommen.

Kurze Zeit standen Sie dann der FBU nahe?

Ich kenne mich schon selbst nicht mehr richtig aus, was und wann ich wo war. Ich bin schon so ein Vogel. Aber das bin halt ich. Den Fehler, dass wir Frau Hollacher zur Bürgermeisterin gemacht haben, den wollte ich wieder ausmerzen. Da war ich dann schon gnadenlos teilweise, wenn mich etwas ärgert. 2008 habe ich dann für die FBU kandidiert, da haben sie mich aber rausgeschmissen, weil ich 2012 CSU-Mitglied wurde. Die FBU sagte, das geht nicht. Dann bin ich halt gegangen. Seitdem bin ich wieder bei der CSU. Aber bei der SPD war ich nie.

An was erinnern Sie sich gerne zurück?

Die schönste Zeit war die Zeit, als der Widmann noch Landrat war. Der war bei fast jeder Gemeinderatssitzung dabei, und wir waren hinterher immer noch im Andechser Hof. Der Widmann Rudi war ja berühmt gesellig, der hat nicht immer nur ein Glas Wasser getrunken. Der war immer da, ist immer hocken geblieben, und sein Chauffeur hat draußen gewartet. Die Zeiten waren einfach ganz anders, lockerer. Wenn ich so zurückdenke, habe ich in vielen Sachen vorausschauend Recht gehabt. Zum Beispiel das Kinderhaus in Breitbrunn, das war mein Vorschlag, es da zu bauen, wo es heute steht. Da haben sie mich damals 19:1 runtergebügelt. Ein halbes Jahr später haben sie auf einmal gesagt, die anderen Planungen machen alle keinen Sinn, wir planen neu. Da war mein Vorschlag doch nicht so falsch. Das genießt man schon innerlich. Auch das mit der Park-and-Ride-Anlage, dass da kein Parkhaus hinkommt. Da hat es sich rentiert, dass man ein Wort mitgesprochen hat.

Der Standort des Gymnasiums ist auch noch so ein Thema, das Sie als Mitinitiator der beiden abgewiesenen Bürgerbegehren wohl noch so lange umtreibt, bis das Verwaltungsgericht über Ihre Klage entscheidet, oder?

Ja, da bin ich gespannt. Völlig überraschend haben wir die Nachricht erhalten, dass die Gemeinde nun angehört wird und bis zum 1. Juni Stellung nehmen soll. Warum das so lange dauert, ist mir ein Rätsel (Anm. d. Red.: Die Klage wurde schon Mitte Dezember eingereicht). Ursprünglich wollte ich so lange drin bleiben, bis die Gymnasiums-Gaudi durch ist. Ich hab das auch der CSU so gesagt. Nachdem sie mich als Fraktionssprecher abgesetzt hatten, war mir aber klar, dass ich nicht mehr kandidiere, es funktionierte in der Fraktion nicht mehr.

Seit vier Wochen sind Sie nun nicht mehr im kommunalpolitischen Geschäft. Vermissen Sie etwas?

Nix, ehrlich. Ich bin mit dem Bürgermeister schon länger nicht mehr klargekommen, auch unabhängig vom Gymnasium. Ich bin nach wie vor interessiert und werde auch immer wieder in Sitzungen gehen. Am nächsten Montag vielleicht. Und das Gymnasium ist noch nicht am Ende.