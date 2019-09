Namenswirrwarr: Anlieger kämpft weiter

Die gleichnamigen Straßen in Herrsching und Breitbrunn werden die Gemeinde Herrsching weiter beschäftigen. Wolfgang Schnetzer, der an einer dieser Straßen, am Kapellenweg in Breitbrunn, wohnt, hat eine Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht. Dies war ihm so vom Innenministerium empfohlen worden, sollte die Gemeinde keine Lösung finden.

Herrsching/Breitbrunn – Schnetzer lebt seit 2013 in Breitbrunn. Seitdem muss sich der pensionierte Geologe und Geophysiker regelmäßig mit Falsch- und Nichtlieferungen herumschlagen. Er war es, der die Diskussion Anfang dieses Jahres angestoßen hatte. Schon vor zwei Jahren hatte er bei der Gemeinde Herrsching einen Antrag auf Änderung der Straßennamen gestellt. Wie berichtet, gibt es diese Namensdoppelung bereits seit der Gebietsreform in den 1970er Jahren. Dass Post falsch oder gar nicht geliefert wird, damit steht er also nicht allein. Dr. Matthias Pickart vom Kapellenweg in Herrsching, hätte sich auch eine Änderung erhofft. Er hatte in seiner Straße Unterschriften gesammelt. Mit einer Ausnahme hatten sich die Anlieger aus dem Bauch heraus eine Umbenennung auf Hans-Rottach-Straße gewünscht. Als die Gemeinde erneut nachfragte, war einigen der Aufwand einer Adressenänderung möglicherweise bewusst geworden. Jedenfalls war die Mehrheit nicht mehr ganz so groß, als der Gemeinderat im Juli über eine Änderung der Straßennamen abstimmte (wir berichteten). Mit deutlicher Mehrheit hier wollte das Gremium am Ende niemandem eine Umbenennung zumuten, weder an Seestraße noch an Kapellenweg, weder in Breitbrunn noch in Herrsching.

„Es ist aber Pflicht der Gemeinde, jede Verwechslung auszuschließen“, sagt Wolfgang Schnetzer. Dies sei sogar auf dem Verwaltungsweg machbar, meint er. Der Gemeinderat stimme lediglich über den Namen ab.

Schnetzer legte deshalb schon kurz nach der Sitzung im Juli eine Fachaufsichtsbeschwerde beim Landratsamt in Starnberg ein. Der Breitbrunner stützt sich dabei auf den Artikel 56 in der Bayerischen Gemeindeordnung. Demnach müssen Gemeinden für den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte in der Gemeinde und damit auch für eine rasche und zuverlässige Orientierung im Gemeindegebiet sorgen. Nur so könnten sie insbesondere für Notfälle einen effektiven Einsatz der Rettungsdienste und der Polizei gewährleisten, amtliche Zustellungen erleichtern, aber auch den privaten Besuchsverkehr. Straßennamen, Straßennamensschilder und Hausnummern tragen wesentlich zur Orientierung in der Gemeinde bei. So wurde es Schnetzer auch in einem Schreiben vom Innenministerium bestätigt, das ihm gegebenenfalls auch ausdrücklich zur Anrufung der Rechtsaufsicht riet. „Ich hatte den Bürgermeister darüber vor der Sitzung informiert“, sagt Schnetzer, der sich über die Abstimmung und die Diskussion denkbar ärgerte.

Der Vorgang ist im Landratsamt bekannt. Eine Entscheidung oder Beurteilung sei aufgrund der Urlaubszeit aber erst nächste Woche zu erwarten, so Pressesprecherin Barbara Beck.