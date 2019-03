Unbekannter soll „Briefbombe“ in Bank deponiert haben - auf einmal meldet sich ein Mann bei Polizei

Die Polizei suchte nach einem Verdächtigem, der in einer Bank mit einem Kuvert mit der Aufschrift „Briefbombe“ einen Großeinsatz ausgelöst hat. Jetzt meldete er sich.

Update vom 13. März, 14.25 Uhr: Nach der Veröffentlichung von Bildern des Tatverdächtigen gingen bei der Polizei Herrsching mehrere Meldungen zur möglichen Identität des Unbekannten ein. Mehrfach wurde ein 53-Jähriger aus Weßling genannt, so die Mitteilung der Polizei.

Der Mann meldete sich selbst bei der Polizei, weil er sich in der Zeitung erkannt habe. Einen Vernehmungstermin ließ der Tatverdächtige nach Rücksprache mit seinen Anwälten jedoch ungenutzt verstreichen, so die Polizei. Daher liegen laut Polizei bisher zu den Hintergründen keine Details vor.

Erstmeldung: Unbekannter soll „Briefbombe“ in Bank deponiert haben - Polizei sucht Zeugen

Herrsching – Auf einem Foto, das die Polizei am Dienstag veröffentlichte, schaut ein Mann direkt in die Überwachungskamera, gerade, dass er nicht auch lächelt. Es sind Fotos von dem Mann, der im November im Vorraum der VR-Bank in Herrsching einen Briefumschlag mit der Aufschrift „Briefbombe“ deponiert haben soll. Davon geht die Polizei jedenfalls aus. Mit den Aufnahmen wird nun öffentlich nach dieser verdächtigen Person gefahndet.

Polizei fahndet: Mann deponierte „Briefbombe“ in Herrschinger Bank

Der bislang Unbekannte hatte an einem Sonntag Anfang November einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Das Bankgebäude und umliegende Parkplätze waren abgesperrt worden. Erst als Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes Entwarnung gaben, wurde das Gebäude wieder frei gegeben. Das wattierte Briefkuvert, das der Mann auf einen Kontoauszugsdrucker gelegt hatte, war leer. VR-Bank-Sprecher Johann Oberhofer hatte damals bedauert, dass es im Servicebereich der Bank immer wieder zu unliebsamen Vorfällen wie diesen käme, weshalb der hell erleuchtete Raum unterdessen zwischen 22 und 6 Uhr zugesperrt ist.

Polizei ermittelt: Zeugen gesucht

Auch wenn außer dem Schrecken, der einem Bankkunden eingejagt wurde, nichts weiter passiert war, müssen Vorfälle dieser Art ernst genommen werden. Die Polizei ermittelte deshalb wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Und sie tut es noch, denn der Täter ist noch nicht identifiziert. Mit den Bildern von der Überwachungskamera hoffen die Beamten nun auf einen Fahndungserfolg. Zeugen, die den Mann erkennen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herrsching unter der Rufnummer (08152) 9 30 20 zu melden.

