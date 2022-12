Erste Pizzeria im Landkreis feiert Jubiläum: 50 Jahre Colosseum in Herrsching

Teilen

Vermitteln seit 50 Jahren Urlaubsgefühlen in Herrsching mit ihrem italienischen Essen (v.l.): Vincenzo Sgrò, Francesco De Fulco, Adriano Perez, Armando Aragao, Katarina Sgrò und Raffaele Carapacchio. © Dagmar rutt

Seit 50 Jahren gibt es die Pizzeria Colosseum in Herrsching. Dass das Restaurant trotz Hochs und Tiefs so gut läuft, verdanken die Wirte ihren Gästen.

Herrsching – Vor 50 Jahren zog die Pizzeria Colosseum mit einem Pizzaofen und italienischen Originalrezepten in Herrschings Bahnhofstraße 5 ein. Ein mutiges Projekt, denn damals regierten vorwiegend Eintöpfe und Kartoffelgerichte Deutschlands Küchen. „Wir waren die erste Pizzeria im Landkreis“, sagt Raffaele Carapacchio (79) stolz. Wie so oft führte bei der Gründung der Zufall Regie. Genaugenommen ein Inserat, das der gelernte Schreiner und seine Frau Erika in der Zeitung lasen. Kurz darauf war der Vertrag unterschrieben und der einst kühle Schalterraum der Sparkasse verwandelte sich in ein Stück Italien.

Seitan waren die Räume ein Ort für Geburtstage, Hochzeiten, Kommunionen oder Weihnachtsfeiern. Nicht selten verkrochen sich frisch Verliebte in eine der Nischen. Sie kamen auch noch, nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben hatten und vergrößerten die Runde erst um ein, zwei und drei Kindern und später um Enkel, erzählt der 79-Jährige.

Ein langjähriger, treuer Gast ist auch Bürgermeister Christian Schiller, der mit der Pizzeria schöne Kindheitserinnerungen verbindet. „Sobald ich 40 Pfennig gespart hatte, habe ich mir im Colosseum eine Kugel Eis gekauft“, sagt Schiller. Mit der Eröffnung des Restaurants konnten die Herrschinger ihre Urlaubserinnerungen kulinarisch aufleben lassen. Bereits am ersten Tag schob der Koch im Akkord Pizzen in den Ofen. „Wir hatten nie eine Krise“, freut sich Carapacchio. Auch nicht nach der Euro-Umstellung, als einige Gastronomien in Schräglage gerieten. „Ich habe die Preise auf den Cent genau umgerechnet“, begründet Carapacchio den glücklichen Umstand. Das hätten die Gäste durchaus geschätzt.

Vincenzo Sgrò übernahm von acht Jahren die Pizzeria Colosseum

Vor 35 Jahren eröffnete Carapacchio die „Gelateria Al Porto“ in der Summerstraße. Dort arbeitete ab 1988 Vincenzo Sgrò (60) – in dem Geschäft lernte der Kellner seine Frau Katarina kennen und lieben. Sie heirateten und übernahmen vor acht Jahren die Pizzeria – und servieren ihren Stammgästen in alter Tradition als Aperitif kostenlos ein Glas Prosecco und Bruschetta.

Der Grund weshalb, das Restaurant sämtliches Auf und Ab der vergangenen fünf Jahrzehnte gut überstanden habe, seien die Kunden, unterstreichen das Ehepaar und Carapacchio: „Bei ihnen bedanken wir uns ganz herzlich.“ Die Gäste waren es auch, die Familie Sgrò mitunter durch die Pandemie getragen haben. Und das, obwohl sie keinen Lieferservice stemmen konnten.

Auf der Speisekarte finden sich seit jeher wechselnde Gerichte. Derzeit ist die Pizza mit Büffel-Mozzarelline, Mortadella, Cocktailtomaten und Pistaziencreme der Renner.

Zu den regelmäßigen Gästen gehört auch Carapacchio. Denn selbst wenn er die Leitung abgegeben hat: „Die Pizzeria ist mein Kind“, sagt er. Ob das Ehepaar Sgrò noch einmal 50 Jahre den Laden schmeißt, ist wohl eher nicht zu erwarten. „Aber vielleicht übernimmt unser Sohn Paolo eines Tages das Restaurant“, sagt Sgra mit Blick auf den Zehnjährigen, der sich mit seinen Hausaufgaben am Nachbartisch niedergelassen hat.