Herrsching: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag waren mehrere Verletzte zu beklagen.

Herrsching - Heftiger Unfall mit Folgen: Am Dienstag gegen 16 Uhr wollte ein 88 Jahre alter Mann aus München mit seinem VW in Herrsching vom Mühlfeld kommend nach links in die Staatstraße 2067 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Peugeot. Dessen Fahrerin, eine 36-Jährige aus Starnberg, war in Richtung Andechs unterwegs und hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 88-Jährige den Peugeot nahezu komplett in den Grünstreifen schob. Durch den Aufprall und das Auslösen der Airbags im Peugeot wurden die Fahrerin und ihre zwei Beifahrer leicht verletzt. Zur Sicherheit kamen alle Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Herrsching war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle und die Reinigung der Fahrbahn. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 20 000 Euro. Die Staatsstraße 2067 war während der Unfallaufnahme etwa eine Dreiviertelstunde komplett gesperrt.