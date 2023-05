Ein Gedicht: Jugend kocht für Senioren in Herrsching

voller erfolg

Zu einem „Granny-Lunch“ hatten Jugendliche der Pfarreiengemeinschaft Ammersee Ost am Samstag in Herrsching eingeladen. Es wurde ein voller Erfolg.

Herrsching – Herrschinger Senioren durften am Samstag die eigene Küche kalt lassen. Bereits zum zweiten Mal lud der Arbeitskreis Jugend der Pfarreiengemeinschaft ältere Semester zum „Granny-Lunch“ in den Pfarrsaal St. Nikolaus. Und sowohl katholische als auch evangelische „Grannys“ brachten reichlich Appetit mit. „Ich freue mich am meisten auf die Salate. Für mich allein zu Hause lohnt sich kein Salat“, sagte zum Beispiel Irmgard Meyer-Jahn, deren Enkel noch zu klein sind, um sie zu bekochen. Das Engagement der jungen Kochkünstler schätzte sie ebenso wie das gesellige Zusammensein.

„Ich erkenne hier viele Leute vom Gottesdienst, aber da spricht man ja nicht. Es gibt sonst keine Angebote von der Gemeinde, wo man sich unterhalten kann“, sagte Irmgard Meyer-Jahn. „Ich finde das hier ganz reizend“, bekannte auch die Protestantin Ingrid Wenig nach dem Genuss der Spargelcremesuppe. Nach Suppe und Salatbuffet kredenzte das zehnköpfige Küchenteam im Alter zwischen 13 und 20 Jahren den Gästen den Hauptgang: Filettopf mit Bandnudeln.

Daran wirkte der 14-jährige Jakob Lishek mit Herzblut mit. „Kochen macht mir schon immer Spaß. Ich habe das Fleisch mit Senf eingeschmiert und in Speck eingewickelt“, erklärte der Firmling, der auch zu Hause mithilft und dabei schon einiges gelernt hat. Das Drei-Gänge-Menü hatte sich das Team unter Anleitung von Martine Rölz, Jugendleiterin des Arbeitskreises Jugend und Firmungsvorbereitung, selbst ausgedacht.

„Wir haben die Rezepte gesammelt, jeder hat seine Ideen eingebracht“, sagte die 26-Jährige. Vom Einkauf bis zum Abwasch krempelten die zehn Nachwuchsköche beide Ärmel hoch. July Almer und Mia Castor waren zum ersten Mal dabei: „Wir sind Firmlinge, und das ist unser Sozialprojekt“, erklärten die beiden 13-Jährigen und rührten dabei konzentriert die Pilzsoße an. Zu Hause kochen sie nur gelegentlich. „Manchmal Nudeln, wenn ich alleine bin“, sagte July. Die Idee für das schmackhafte Sozialprojekt entstand im vergangenen Jahr. „Wir wollten die Sozialarbeit präsenter machen, mehr auf die Menschen zugehen“, so Martine Rölz.

Auch Pfarrer Simon Rapp ließ es sich am Samstag schmecken: „Ich fand die Idee von Anfang an super und habe mitgeholfen, Werbung zu machen über das Infoblatt und die Kirchenauslagen. Ich finde es schön, dass unser Arbeitskreis Jugend mehr in die Gemeindeöffentlichkeit tritt. So wird er auch nach außen hin wahrgenommen. Neu ist diesmal, dass auch die Firmlinge dabei sind.“ Beim ersten „Granny Lunch“ vor zwei Jahren hatte Rapp noch selbst mitgekocht. Diesmal überließ er der Jugend das Ruder und war mehr als überzeugt: „Die können das.“ Einen krönenden Abschluss servierten Jakob, July, Mia und ihr emsiges Küchenteam mit einem traumhaften Dessert: Apfeltiramisu und selbst gemachte Muffins.