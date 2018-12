Ein Unbekannter hat versucht, in ein Herrschinger Versicherungsbüro einzudringen. Er scheiterte am Schloss.

Herrsching– Ein noch unbekannter Einbrecher hat in der Nacht auf Mittwoch versucht, in ein Versicherungsbüro an der Bahnhofstraße in Herrsching einzudringen – vergeblich. Laut Bericht der Herrschinger Polizei schlich sich der Täter zwischen 18 und 8 Uhr durch die Tiefgaragenzufahrt des Geschäftshauses in den Garten dahinter. An einer Nebentür des Versicherungsbüros im Erdgeschoss baute er Teile des Schlosses ab und versuchte dann, es mit einem unbekannten Gegenstand zu öffnen. Er scheiterte und verschwand ohne Beute. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Am Tatort konnten Beamte Spuren sichern, die Auswertung dauert noch an. Hinweise nimmt die Inspektion unter (0 81 52) 9 30 20 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer