Herrsching erhöht Steuern: Investitionen in Höhe von rund 12 Millionen Euro geplant

Von: Laura Forster

Die Steuern in Herrsching werden erhöht. © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Die Gemeinde Herrsching hat für 2023 große Pläne. Investitionen in Höhe von rund zwölf Millionen Euro stehen im Haushalt. Dafür müssen die Gewerbe- und die Hundesteuer erhöht, ein Grundstück verkauft und vermutlich ein Kredit von 3,4 Millionen Euro aufgenommen werden.

Herrsching – In nur sechzig Minuten war der Haushaltsentwurf für 2023 von Herrschings Bürgermeister Christian Schiller und den Gemeinderäten in der Sitzung am Montagabend abgesegnet – Rekordzeit. Dem raschen Beschluss war bereits Mitte November eine Klausurtagung vorausgegangen, bei der Kämmerin Miryam Goodwin die Finanzlage für das kommende Jahr erläuterte.

Insgesamt acht Stunden diskutierten die Räte über Einnahmen, Ausgaben, Steuern und Anträge, denn „auch für 2023 haben wir keine leichte Ausgangslage“, sagte Goodwin am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses. Die Gründe: eine große Unsicherheit, Inflation und Kostensteigerungen, die mit dem Ukraine-Krieg einhergehen. „Wir mussten leider in vielen Bereichen den Rotstift ansetzen“, sagte die Kämmerin. Außerdem hat sich die Gemeinde dafür entschieden, Steuern zu erhöhen, ein Grundstück zu verkaufen und einen Kredit aufzunehmen. Denn „wir brauchen Geld für einige große Projekte. Die Wunschliste ist groß“, sagte Christian Schiller.

Bau des Kinderhauses am Fendlbach: Herrschings teuerste Investition für 2023

Mit 11,9 Millionen Euro, die die Gemeinde 2023 investieren möchte, ist der Wert an Ausgaben so hoch wie schon lange nicht mehr – in den Folgejahren soll die Summe wieder sinken, erklärte Goodwin in ihrer Präsentation. „Das sind zwar große Investitionen, die aber richtig und wichtig sind“, sagte der Bürgermeister. Allen voran der Bau des Kinderhauses am Fendlbach, dessen Grundsteinlegung bereits im Oktober war und das mit 6,9 Millionen Euro veranschlagt ist. Dort sollen 24 Krippen-, 75 Kindergarten- und 50 Hortplätze entstehen. Die nächste große Summe wird für die Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule benötigt. 1,3 Millionen Euro für einen neuen Pausenhof, die Sanierung des Altbaus, neue Parkplätze und Fahrradständer sowie Tablet-Klassen hat der Gemeinderat vorgesehen.

Bei der Mühlfelder Straße, die bereits heuer saniert wurde, kommen 250 000 Euro Kostenbeteiligung fürs Staatliche Bauamt und 200 000 Euro für den Umbau der Bushaltestelle an der Christian-Morgenstern-Schule auf die Gemeinde zu. Außerdem sind unter anderem für die Feuerwehr im Haushalt 433 000 Euro, für das Gymnasium Herrsching 420 000 Euro, für die Straßenbeleuchtung und LED-Umrüstung 400 000 Euro, für den Zivil- und Katastrophenschutz 255 000 Euro und für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 200 000 Euro eingeplant.

Gemeinde will Steuern erhöhen und einen Kredit aufnehmen

Damit die Gemeinde die vielen Investitionen auch stemmen kann, sind einige Schritte nötig. Angefangen mit der Erhöhung der Gewerbesteuer: „Das ist natürlich schmerzhaft, aber anders leider nicht möglich“, sagte Goodwin. Seit 1996 liegt der Hebesatz in Herrsching bei 300 Prozent, es ist der viertniedrigste Satze im Landkreis. Ab dem 1. Januar 2023 beträgt er 320 Prozent, die Gemeinde reiht sich damit im Mittelfeld zwischen Krailling und Berg ein. Die Kämmerin betont: „Für Personenunternehmen wie GbRs, KGs oder OHGs hat die Erhöhung in der Regel keine Auswirkungen.“ Sie können die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 Prozent auf die Einkommensteuer anrechnen. „Bei Kapitalgesellschaften wie GmbHs und AGs sieht das anders aus.“ Die Gemeinde rechnet im neuen Jahr mit 9,1 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen – es entsteht ein Plus von 560 000 Euro durch die Erhöhung. Auch Hundehalter müssen künftig mehr zahlen. Außerdem plant die Gemeinde, die Zweitwohnungssteuer Mitte kommenden Jahres zu überarbeiten. „Wir haben mit acht Prozent derzeit den niedrigsten Satz“, so Miryam Goodwin.

Mit dem Verkauf eines Grundstücks sollen weitere 685 000 Euro eingenommen werden. Um die Aufnahme eines Kredits (3,4 Millionen Euro) kommt Herrsching aber wohl nicht rum. „Ich hatte die Hoffnung, dass irgendwann beim Schuldenstand eine Null steht, da haben wir die letzten Jahre drauf hingearbeitet. Der Kredit ist aber nicht für irgendwelche Spielereien, sondern für die Zukunft der Kinder.“ Der Schuldenstand erhöht sich auf 3,6 Millionen Euro.

Haushaltsentwurf für 2023: Prüfung und Genehmigung ans Landratsamt

Eine positive Nachricht zum Schluss: Durch die höheren Steuereinnahmen und den Grundstücksverkauf soll der Haushaltsausgleich für 2023, das heißt der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt, knapp eine Million Euro betragen. Heuer waren es nur 6000 Euro. Die Gemeinderäte stimmten einstimmig dem Haushaltsentwurf zu. Nun geht er zur Prüfung und Genehmigung ans Landratsamt.