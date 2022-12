„Eine beeindruckende Statistik“: Bericht der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn

Von: Peter Schiebel

Bei der Bewältigung des Gefahrstoffaustritt bei der Molkerei Scheitz halfen Einsatzkräfte aus Herrsching und Breitbrunn. © ffw

Die Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn haben in diesem Jahr bislang zusammen 538 Einsätze absolviert. Die aktuellen Zahlen legte der federführende Kommandant Daniel Pleyer am Montagabend dem Gemeinderat vor – und sorgte zumindest mit einem Aspekt für nachdenkliche Gesichter.

Herrsching – Das aktuelle Jahr begann für die Freiwillige Feuerwehr Herrsching gleich mit einem komplizierten Großeinsatz. Als Kommandant Daniel Pleyer am Montagabend dem Gemeinderat die vorläufige Bilanz für 2022 vorstellte, nannte er das Ereignis aus der Neujahrsnacht noch immer „sehr selten“ und „eher ein Szenario aus der Feuerwehrschule“. Auf der Staatsstraße zwischen Wartaweil und Fischen war am Silvesterabend gegen 23.20 Uhr ein Ford von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und schließlich auf dem Dach liegen geblieben. Drei Personen waren im Fahrzeug eingeklemmt, eine vierte darunter. Sechs Stunden dauerte der Einsatz, der als erster des Jahres in die Statistik eingegangen ist. Bis Montagabend sind 537 weitere dazugekommen, erklärte Pleyer.

447 Einsätze zählte die Wehr Herrsching, 91 die Wehr Breitbrunn. Drei Viertel davon entfallen auf die First Responder, die bei der Feuerwehr angesiedelt sind. Von Großwetterlagen wie Sturm oder Überschwemmung sei Herrsching heuer bislang verschont geblieben, erklärte Pleyer. Zu den großen Einsätzend des Jahres gehörten der Gefahrstoffalarm bei der Molkerei Scheitz in Erling, wo Ende März Salpetersäure ausgetreten war, und der Brand auf der Turnhallen-Baustelle an der Staatlichen Realschule Mitte Juli.

Corona pandemisch so gut wie vorbei - Feuerwehren bereiten sich auf einen möglichen Blackout vor

Neben Einsätzen und Übungen bestimmt die Krisenvorsorge die Arbeit der Feuerwehr. Während der Corona-Pandemie zum Beispiel habe die Wehr 6000 Schutzmasken und 3000 Schnelltests verteilt, bilanzierte Pleyer. „Jetzt ist Corona pandemisch so gut wie vorbei und wir müssen uns auf einen möglichen Blackout vorbereiten.“ Inwieweit dabei behinderte Menschen besonders berücksichtigt würden, wollte Gerd Mulert (Grüne) wissen. Es gebe aus guten und nachvollziehbaren Gründen keine Erfassung von Menschen mit Beeinträchtigungen, sagte Pleyer, was im konkreten Fall die Vorsorge natürlich erschwere. Er appellierte genauso wie Bürgermeister Christian Schiller an Nachbarn, im Fall eines längeren Stromausfalls aufeinander zu achten – „wenn ich weiß, dass mein Nachbar im Rollstuhl sitzt und auf einmal der Aufzug nicht mehr fährt, dann schaue ich nach“, nannte Pleyer ein Beispiel.

Was ihn nachdenklich stimmt, ist die Wohnungssituation in Herrsching und im Landkreis allgemein. Zwar ist die Personalstärke der beiden Feuerwehren relativ konstant bei aktuell 143 Personen (Herrsching 93, Breitbrunn 50), darunter 106 Aktive und 37 Jugendliche, aber: „Wenn wir Austritte haben, dann meistens, weil der Wohnraum so teuer ist“, betonte Pleyer. Das sei längst ein massives Problem – zumal die Werbung neuer Mitglieder über die herkömmlichen Wege nicht mehr funktioniere. So sei die Lange Nacht der Feuerwehr zwar sehr gut besucht gewesen, in der Folge aber niemand der Feuerwehr beigetreten.

zwei besondere Termine im kommenden Jahr für Feuerwehren

Als „ein Highlight“ für die Aktiven bezeichnete Pleyer die Brandsimulationsanlage, die drei Tage lang in Herrsching aufgebaut war und an der 73 Teilnehmer im bis zu 700 Grad heißen Raum Löschangriffe unter echten Bedingungen trainieren konnten. Von Christian Schiller gab es ein riesengroßes Kompliment. „Die Statistik ist sehr beeindruckend“, sagte der Bürgermeister. „Das vergisst man schnell.“ Es sei ganz erheblich, was die Ehrenamtlichen leisteten.

Die haben im nächsten Jahr schon zwei besondere Termine im Kalender stehen: Am 1. und 2. Juli 2023 feiern beide Feuerwehren ihr 150-jähriges Bestehen. Und wer weiß: Vielleicht sind bis dahin auch zwei Neuzugänge da, auf die schon lange gewartet wird. Die Auslieferung des bestellten neuen Fahrzeugs verzögere sich wegen fehlender Teile, „wir hoffen auf 2023“, sagte Pleyer. Und das neue Einsatzboot für den Ammersee sei mittlerweile bestellt.