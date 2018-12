Gerätewarte machen Feuerwehr glücklich

Herrschings stellvertretender Feuerwehrkommandant Martin Wastian hat dem Gemeinderat die Bilanz fürs zu Ende gehende Jahr vorgelegt.

Herrsching – Sie sind für die Herrschinger Feuerwehr nicht mehr wegzudenken. Seit einem halben Jahr gibt es mit Veronika Echtler, Maximilian Kramer und Peter Saur drei hauptamtliche Gerätewarte. „Sie sind eine große Entlastung für die Mannschaft und bringen mehr Ruhe ins Personal“, sagte der stellvertretende Kommandant Michael Wastian in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Wie es die Tradition will, bekamen Gemeinderäte und Zuschauer dabei einen Überblick über das Jahr der Feuerwehren Herrsching und Breitbrunn präsentiert.

Die Anstellung der Gerätewarte war eindeutig die einschneidendste Veränderung. Echtler, Kramer und Saur sind unter anderem für das Desinfizieren, Reinigen und Prüfen der technischen Hilfsmittel zuständig. Das hatten zuvor die Ehrenamtlichen gemacht, oft am Wochenende und abends. Bei jährlich etwa 600 Einsätzen kämen da einige Stunden zusammen, hatte Kommandant Daniel Pleyer bereits bei der Einführung der Gerätewarte betont.

Bis dato rückten die Herrschinger heuer 568-mal, die Breitbrunner 70-mal aus. Insgesamt seien das bisher 47 Einsätze weniger als im Katastrophenjahr 2017, als starke Regenfälle zu mehreren Großeinsätzen in überschwemmten Gebieten geführt hatten. Allerdings entspreche die Gesamtzahl immer noch 1,77 Einsätzen pro Tag, sagte Wastian. Ein Engagement, das nicht jeder Bürger bereit ist zu leisten: Von den gut 11 000 Herrschingern zählen die Aktiven beider Ortsteile 116 Freiwillige. Von ihrer Freizeit investierten die Kameraden 14 241 Stunden in die Feuerwehrtätigkeit.

Zur Unterstützung bekamen die Herrschinger heuer ein zweites Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Das habe sich spätestens beim Brand des Geräteschuppens in der Seefelder Straße bewährt, sagte Wastian. Damals habe man nur 15 Minuten nach der Alarmierung einen Löscherfolg vorweisen können. Dennoch sei der Schuppen nicht mehr zu retten gewesen. Genau wie die Gartenhütten an der Weinhartstraße, die in Flammen standen. Menschen seien dabei keine zu Schaden gekommen, allerdings waren die Hütten mit Asbestplatten bedeckt gewesen. „Danach musste die Schutzkleidung dekontaminiert werden“, erinnerte sich Wastian. Auch diese Aufgabe, übernahmen die hauptamtlichen Gerätewarte.

In Erinnerung geblieben ist den Kameraden auch der Wallach in Rausch, dessen Vorderläufe in einem Gully feststeckten und der von den Freiwilligen herausgezogen wurde. „Der Tierarzt sagte, dass er noch nie so eine ruhige Mannschaft wie unsere erlebt habe“, war Wastian sichtlich stolz über das Lob. Ein dickes Lob für ihr Engagement bekamen die Wehren auch von den Gemeinderäten – und von Bürgermeister Christian Schiller: „Schön, dass ihr immer kommt. Denn wenn ihr nicht kommt, kommt keiner mehr.“

Von Michèle Kirner