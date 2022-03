Geschenke verteilen im Viertelfinale verboten

Nur mit einer 100-Prozent-Leistung haben die Herrschinger Volleyballer (l. Luuc van der Ent, r. Tim Peter) laut Trainer Max Hauser im Viertelfinale gegen den Deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen eine Chance. © Andrea Jaksch

Die WWK Volleys Herrsching im Viertelfinale treffen um die Deutsche Meisterschaft auf Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Das erste Spiel der Best-of-Three-Serie steigt am Samstagabend in Ulm.

Herrsching – Als erste deutsche Profiliga starten die Volleyballer an diesem Wochenende in die Play-offs. Mittendrin: die WWK Volleys Herrsching. Die Ammerseer bekommen es im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft mit dem VfB Friedrichshafen zu tun. Am vergangenen Sonntag holten sich die Bodenseer zum 17. Mal den DVV-Pokal und dürften mit entsprechend Rückenwind in die Play-off-Serie gehen. Spiel eins steigt am Samstag, 20 Uhr, in der ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Das Rückspiel findet am kommenden Freitag im Münchner Audi Dome statt.

Seit dieser Saison spielen die Häfler ihre Heimspiele in der knapp 100 Kilometer entfernten Donaustadt Ulm. Als Heimvorteil für die Friedrichshafener sieht das Herrschings Coach Max Hauser nicht unbedingt. Die altehrwürdige, jedoch baufällige ZF-Arena am Ufer des Bodensees wurde bekanntlich im Herbst 2020 für immer geschlossen, die in der coronabedingt zuschauerfreien Saison genutzte Ausweichstätte auf dem Friedrichshafener Messegelände im vergangenen Sommer wurde wieder benötigt. Da es in der näheren Umgebung keine adäquate Spielstätte gab, musste der Deutsche Rekordmeister und -pokalsieger in die baden-württembergisch-bayerische Grenzstadt umsiedeln. In der Saisonvorbereitung siegten die Herrschinger damals glatt mit 3:0 gegen Friedrichshafen. Die WWK Volleys wissen also, wie man in der ratiopharm-Arena gewinnt.

Das Spiel in der regulären Saison fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der VfB-Trainingshalle am Bodensee statt. Wie beim 0:3 im Audi Dome hatten die Herrschinger auch beim 1:3 im Rückspiel wenig zu bestellen. „Wenn Friedrichshafen am Limit spielt, dann wird es schwer bis unmöglich für uns“, sagt Max Hauser. Die Chancen aufs Weiterkommen schätzt der Herrschinger Übungsleiter auf 40 Prozent.

Hauser und sein Trainerteam hatten sich nach dem 3:0 gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen vor zwei Wochen bereits mit den United Volleys Frankfurt als Viertelfinalgegner beschäftigt. Doch dann zogen die Verantwortlichen der Volleyball-Bundesliga (VBL) den Hessen Punkte ab und wirbelten die Abschlusstabelle und damit auch die Play-off-Ansetzungen noch einmal durcheinander (wir berichteten). Rein sportlich wäre Frankfurt wohl die machbarere Aufgabe gewesen. Hauser sieht’s pragmatisch: „Es ist auf jeden Fall der größere Name.“

Auch mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Freitag im Audi Dome hofft Hauser, dass das deutsche Aushängeschild viele Zuschauer anlockt. Neben den Berlin Recycling Volleys ist der VfB Friedrichshafen das deutsche Zugpferd. 13 Meistertitel, 17 Pokalerfolge und ein Champions-League-Sieg 2007 zieren den VfB-Briefkopf. Bei den WWK Volleys Herrsching wäre man fürs Erste froh, wenn man sich im insgesamt sechsten Anlauf mal für das Meisterschafts-Halbfinale qualifizieren würde. In der Saison 2017/2018 gegen die United Volleys Frankfurt und in der Saison 2018/2019 gegen die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching konnte Herrsching zumindest ein drittes Spiel erzwingen.

Personell kann Hauser aus dem Vollen schöpfen. Auf der Diagonalen duellieren sich Jonas Kaminski und Philipp Schumann, auf Außen kämpfen Kapitän Tim Peter, Jori Mantha und Jordi Ramon um die bei beiden Plätze in der Startformation. Hauser freut’s: „Wir können viel rotieren. Dadurch sind wir schwerer ausrechenbar.“ Eine klare Linie soll so für die gegnerischen Scouts nicht ersichtlich sein. Der Plan geht aber nur auf, wenn „wir unser Spiel zu 100 Prozent durchbringen, wir dürfen keine Geschenke verteilen. Wenn wir alles gegeben haben, kann ich es akzeptieren, wenn wir gegen Friedrichshafen ausscheiden.“