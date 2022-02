Gesetz der Serie spricht gegen die WWK Volleys Herrsching

Die Herrschinger Volleyballer wollen endlich einmal bei der SVG Lüneburg als Sieger vom Feld gehen. © andrea Jaksch

Die WWK Volleys Herrsching peilen den vierten Sieg in der Bundesliga-Zwischenrunde an. Doch in allen vier Begegnungen in Lüneburg haben sie bislang den Kürzeren gezogen.

Herrsching – Nach zuletzt drei Siegen in Folge sind die WWK Volleys Herrsching so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Zwischenrunde er Volleyball-Bundesliga. Am Samstag, 20 Uhr (live bei twitch.tv), spielen die Ammerseer bei der SVG Lüneburg. Vor Wochenfrist gewann Herrsching gegen Lüneburg klar mit 3:0. Für das Rückspiel in der Lüneburger LKH-Arena erwartet Coach Max Hauser jedoch „ein komplett anderes Spiel als zuletzt im Audi Dome“.

Beim 3:0 am vergangenen Freitag lieferten die Lederhosen-Träger aus Herrsching ein astreines Spiel ab, die „LüneHünen“ hatten ihrerseits nur wenig Spaß im „Gaudi Dome“. Klar fehlte ihnen mit Jordan Ewert ihr bester und wichtigster Mann. Aber nur darauf wollte es Ferdinand Tille auch nicht reduzieren. „Wir haben solide gespielt“, sagte der Herrschinger Libero über den Auftritt am vergangenen Freitag im Audi Dome. Durch den dritten Sieg im dritten Zwischenrunden-Spiel haben die Herrschinger ihren anfänglichen Rückstand von sechs auf drei Zähler verringert. Gelingt den Herrschingern Sieg Nummer vier, würden sie in der Tabelle an den Norddeutschen vorbeiziehen.

Für Co-Trainer Michael Mattes könnte der mögliche fünfte Platz für das Play-off-Viertelfinale (Spiel eins am 12. März, Spiel zwei am 18. März) ein psychologischer Faktor sein. „Die Mannschaft aus der unteren Hälfte hat in der Zwischenrunde viele Spiele gewonnen, die Mannschaft aus der oberen Hälfte dafür nicht viel gewonnen.“ Seit gut drei Wochen, also pünktlich zum Start der Zwischenrunde, kann Hauser personell nun schon aus dem Vollen schöpfen. Auf allen Positionen hat der 38-jährige Übungsleiter die Qual der Wahl. Tille: „So sind wir im Angriff weniger ausrechenbar.“ Auf der Diagonalen kommt Philipp Schumann immer besser in Schwung, aber auch Jonas Kaminski ist in guter Verfassung. Im Außenangriff haben derzeit Kapitän Tim Peter und Jordi Ramon die Nase vorn. Jori Mantha, in den vergangenen beiden Jahren einer der Aktivposten, bleibt derzeit nur die Ersatzbank. Der Kanadier gibt im Training aber vollen Einsatz. „Er wird auch wieder mehr Einsatzzeit bekommen“, glaubt Co-Trainer Mattes.

Die Duelle gegen den Mitaufsteiger von 2014 waren in der Vergangenheit stets heiß umkämpft. Noch in unguter Erinnerung dürfte den Herrschingern das letztjährige Play-off-Duell sein, als die Lüneburger zweimal nur knapp im Tiebreak gewannen. Oder aber das diesjährige Pokalhalbfinale: Auch da hieß es 3:2 für Lüneburg. Das klare 3:0 vom vergangenen Freitag war da Balsam für die Herrschinger Seele. Zu gerne wäre man endlich mal beim Pokalfinale in Mannheim dabei gewesen.

Geht es nach dem Gesetz der Serie, bräuchten die Herrschinger die Reise ins 750 Kilometer entfernte Lüneburg gar nicht erst antreten. In allen vier Partien behielt jeweils die Heimmannschaft die Oberhand. Doch diesmal könnte das Momentum für die WWK Volleys Herrsching sprechen. Auch weil die Gastgeber wahrscheinlich wieder Jordan Ewert (Bauchmuskelverletzung) schonen werden. Vor dem Pokalfinale am 6. März gegen den VfB Friedrichshafen wollen die Lüneburger nichts riskieren.

Dirk Schiffner