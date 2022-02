Nach fünf Jahren Planung geht es nun los

In dieser Woche haben die Baumaßnahmen begonnen: Auf 200 Quadratmeter Fläche sollen neben dem Hundesportplatz im Gewerbegebiet bis September Unterkünfte für Obdachlose entstehen.

Obdachlosenunterkunft Herrsching

Seit 2017 wird an einer Alternative für das Hurlehaus in Herrsching herum gedoktert. Der damalige Gemeinderat Willi Welte hatte eine Ersatz-Obdachlosenunterkunft für die baufällige Gemeindeimmobilie neben der Christian-Morgenstern-Volksschule ins Gespräch und den Ersatzbau neben dem Hundesportplatz auf den Weg gebracht. Das alte Haus am Martinsweg ist längst nicht mehr bewohnbar.

Herrsching - Herrschinger Obdachlose müssen bei Bedarf aktuell in einer Pension im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck untergebracht werden. Ab kommenden September soll Herrsching nun wieder eine eigene Unterkunft haben. Diese Woche wurde mit den Baumaßnahmen begonnen.

Das Vorhaben hat so einige Verzögerungen erlebt. Weniger der Protest der benachbarten Hundesportler drückte auf die Bremse als ein langwieriges Lärmschutzgutachten. Dann kam Corona, und mit Beginn der Pandemie musste auch die Obdachlosenunterkunft wie andere Projekte in die Warteschleife geschoben worden. Im vergangenen Jahr sollte es losgehen und wurde erneut verschoben – bis jetzt.

Auf der freien Fläche neben dem Hundesportplatz am Gewerbegebiet entstehen auf rund 200 Quadratmeter Fläche unter einem Flachdach acht Zimmer mit je zwei Schlafplätzen, Glastüren als separaten Eingänge und Einbau-Nasszellen. Kosten: rund 700 000 Euro. Das Hurlehaus soll abgerissen werden, sobald Geld dafür bereitsteht. Auf der frei werdenden Fläche wird der Pausenhof erweitert.