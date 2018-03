Großeinsatz wegen Einbruchs entpuppt sich als falscher Alarm

Zwei Männer haben in der Nacht zum Samstag unfreiwillig einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende löste sich alles auf.

Herrsching – Sie wollten nur schauen... Zwei Männer (18, 21) aus München haben in der Nacht zum Samstag in Herrsching unfreiwillig einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 2.30 Uhr teilten vier Zeugen via Notruf mit, dass sie soeben zwei verdächtige Personen an einer Boutique in der Mühlfelder Straße gesehen hätten, die ein Brecheisen sowie eine Axt oder ähnliches dabei hätten. Daraufhin fuhren Streifen aus Herrsching, Gauting, Starnberg und Dießen zum Laden. Unweit davon im Bereich Schönbichlstraße griff eine Herrschinger Streife die Verdächtigen auf. Die waren völlig überrascht und gaben an, nur ins Schaufenster gesehen zu haben, nachdem sie zuvor in Herrsching gefeiert hätten. Das Brecheisen entpuppte sich als Holzstock, eine Axt konnten die Beamten überhaupt nicht finden. Da an der Boutique jedoch Hebelspuren zu sehen waren, nahm die Polizei die beiden zunächst mit. Aufklärung kam von der Boutique-Besitzerin: Die Hebelspuren sind alt, aktuell hatte niemand versucht einzubrechen.