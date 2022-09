Herrschinger Bauamtsleiter lädt zu eigener Ausstellung

Von: Laura Forster

Eins von elf Werken, die künftig im Sitzungssaal hängen: Bereits vor eineinhalb Jahren sprachen Bauamtsleiter und Hobby-Künstler Guido Finster (l.) und Kulturreferent Hans-Hermann Weinen über eine Ausstellung. Eins von elf Werken, das künftig im Herrschinger Sitzungssaal hängt. Bereits vor eineinhalb Jahren sprachen Bauamtsleiter und Hobby-Künstler Guido Finster (l.) und Kulturreferent Hans-Hermann Weinen über eine Ausstellung. © Gemeinde

Der Herrschinger Bauamtsleiter Guido Finster zeigt zu seinem 40. Dienstjubiläum seine Werke im Herrschinger Rathaus. Die Ausstellung startet am 1. September.

Herrsching – Ein besseres Geschenk hätte er zu seinem 40. Dienstjubiläum kaum bekommen können. Am 1. September vor vier Jahrzehnten hat Bauleiter Guido Finster bei der Gemeinde Herrsching seine Ausbildung angefangen. Seit heute sind seine Kunstwerke, die Finster über die Jahre kreiert hat, im Sitzungssaal des Rathauses zu sehen. Damit geht für den langjährigen Gemeindemitarbeiter ein kleiner Traum in Erfüllung.

„Seit Jahren nehme ich an den Gemeinderatssitzungen und -ausschüssen teil und betrachte die Werke anderer Künstler an der Wand. Vor etwa eineinhalb Jahren habe ich unseren Kulturreferent Hans-Hermann Weinen gefragt, ob nicht auch meine Werke ausgestellt werden könnten“, sagt Finster auf Nachfrage. Weinen zeigte sich sofort begeistert und suchte nach einem passenden Zeitpunkt. Dass dieser ausgerechnet auf den Tag von Finsters Dienstjubiläums fiel, sei zwar reiner Zufall gewesen, ein besseres Timing hätte es jedoch kaum geben können. „Zusammen mit einem Kollegen habe ich am Mittwoch die insgesamt elf Werke an der Wand im Sitzungssaal angebracht“, sagt Finster. „Bisher ist das Feedback durchaus positiv. Die Kunst bringt ein bisschen Farbe an die graue Betonwand.“ Auf die Reaktion der Gemeinderäte ist er besonders gespannt. Für Montag 19. September ist die erste Sitzung nach den Sommerferien angesetzt. „Ich hoffe nicht, dass sie wieder aus dem Raum rennen, wenn sie die Bilder sehen“, scherzt Finster.

Beim Ausbau des eigenen Hauses entdeckte er seine Liebe zur Kunst

Seine Liebe zur Kunst hat der Bauamtsleiter vor rund 30 Jahren entdeckt, als er das Haus seiner Familie renovierte und kleinere handwerkliche Arbeiten übernahm und mit Materialien und Farbe experimentierte. Im Rahmen von Wochenendworkshops hat Finster sich Techniken zur Wandgestaltung angeeignet. „Die Techniken wurden im Rahmen der Seminare auf kleinen Flächen erprobt. Hieraus hat sich im Laufe der Zeit mein kleines Hobby für Materialbilder entwickelt, welches ich je nach Zeit, Lust und Laune mal mehr und mal weniger ausübe.“ Das Holz, das Finster für seine Bilder verwendet, stammt ausschließlich aus seinem eigenen Wald bei Andechs.

Die Ausstellung „Voll verzweigt“ dauert bis Montag, 31. Oktober, und ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses (montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und dienstags von 14 bis 18.30 Uhr) zu besichtigen. lf