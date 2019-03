Polizei kontrolliert verschärft wegen Drogen

Mehrere Strafverfahren wegen Drogendelikten sind das Ergebnis von Polizeikontrollen an den Bahnhöfen Herrsching und Hechendorf. Es gab aber auch andere Straftaten.

Herrsching/Hechendorf – Mit randalieren und drogen-konsumierenden Jugendlichen hatte die Herrschinger Polizei am Wochenende mehrfach an den Bahnhöfen und Herrsching und Hechendorf zu tun. Mehrere Strafverfahren sind die Folge.

Am Samstagabend kontrollierten Herrschinger Beamte und Polizisten aus anderen Inspektionen mehrere Jugendliche am Herrschinger Bahnhof. Ein junger Inninger (15) wurde mit einer geringen Menge Marihuana erwischt – er hatte noch versucht, die Drogen wegzuwerfen. „Der junge Mann, der bereits in zahlreichen Fällen polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte als Eigentümer des Rauschgiftes ermittelt werden“, heißt es im Polizeibericht. Bei einem 16-Jährigen aus Wörthsee fanden die Beamten ein Utensil zum Drogenkonsum mit Rauschgiftresten. Gegen beide laufen Verfahren – und auch gegen einen Peißenberger (18), der Beamte „in unschöner Weise“ beleidigt hatte.

Vorfälle gab es auch am Bahnhof Hechendorf. Zum einen suchten Beamte dort am Samstagabend nach einem Hinweis randalierende Jugendliche, fanden sie aber nicht – dafür eine im Treppenaufgang eingeschlagene Plexiglasscheibe (Schaden: rund 200 Euro). Dafür werden Zeugen gesucht. Ebenfalls am Samstag griff die Polizei zwei Münchner (17, 18) dort auf, die Marihuana und Zubehör bzw. Amphetamine bei sich hatten.

