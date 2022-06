Herrsching schlägt international auf

Ein Traum wird wahr für die Herrschinger Volleyballer: Der Bundesligist wird in der kommenden Saison im Münchner Audi Dome erstmals internationale Spiele bestreiten. © wwk volleys

Es war ein Schritt, der sonst nur in Fangesängen seinen Platz fand und als ewiger Traum galt, jetzt wird er Realität: Die WWK Volleys Herrsching starten in der kommenden Spielzeit 2022/2023 international in den europäischen Wettbewerben.

Herrsching – Auf dem Transfermarkt ist es derzeit noch ruhig bei den WWK Volleys Herrsching. Dafür teilten die Ammerseer mit, dass man in der kommenden Saison im europäischen Wettbewerb starten wird. „Dass uns dieser Schritt jetzt gelingt, ist wirklich unglaublich“, wird Geschäftsführer Max Hauser in der Pressemeldung zitiert. „Wir haben lange davon geträumt. Das ist schon etwas sehr Großes für uns.“ Auch dank der Sponsoren, allen voran die namensgebende Versicherung, sei dieser nächste Schritt möglich. „International bedeutet mehr Spiele, mehr Reisen, mehr Kosten.“

Für die kommende Saison 2022/2023 hat die deutsche Bundesliga aufgrund des Ausschlusses russischer Teams, mehr Startplätze erhalten. Die Berlin Recycling Volleys (Meister), der VfB Friedrichshafen (Vizemeister) und erstmals die Powervolleys Düren vertreten Deutschland in der Champions League. Ob die Herrschinger im zweitklassigen CEV Cup oder im drittklassigen CEV Challenge Cup spielen werden, steht derzeit noch nicht fest. Sicher ist nur, dass die erste Partie auf europäischer Bühne am 11. Oktober stattfinden wird. Mit der erstmaligen Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb wollen die WWK Volleys den neuen Standort München weiter stärken und attraktiver machen. „Mit den internationalen Topspielen können wir zusätzlich zur Bundesliga nochmals einige Highlight im Audi Dome setzen“, sagt Hauser.

In der Vorsaison hätten die Herrschinger auch bereits international spielen können, verzichteten damals jedoch wegen der unsicheren Corona-Lage. Doch heuer wagen sie den Schritt nach Europa. Mit etwas Losglück könnte auf die Mannschaft von Neu-Trainer Thomas Ranner eine interessante Auswärtsreise ins tiefste Osteuropa oder ans Mittelmeer warten. So spielten etwa die Power Volleys Düren in der Vorsaison zunächst im belarussischen Soligorsk und gegen Galatasaray Istanbul.