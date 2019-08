Zehn „Dicke“ zwischendurch

„Alles vorwärts. Los!“ Susi Bela ist über Lautsprecher auch hinten laut und deutlich zu verstehen. Sie ist in diesem Jahr Steuerfrau im Damen-Achter des TSV Herrsching. Die Herrschingerinnen sind ambitioniert. Beim Roseninsel-Achter, Deutschlands größter Regatta für Achter auf dem Starnberger See, wollen sie auf jeden Fall aufs Podest – das erste Mal als echter Damenachter. Dafür trainieren sie bis zu dreimal die Woche.

Herrsching – Der Rudersport beim TSV Herrsching boomt. Rund 110 Mitglieder rudern in der Abteilung Wassersport. Und es sind immer mehr Frauen, die daran Gefallen finden. Trainiert wird das ganze Jahr, so lange die Außentemperatur nicht unter 0 Grad Celsius sinkt. Im Winter natürlich nah am Ufer oder an einem der sechs Ergometer im Vereinsheim.

„Rudern ist Entschleunigung“, sagt Silke Hohagen. Die Schondorferin weiß, wovon sie spricht. Nicht nur, dass sie seit ihrer Jugend rudert, sie leitet beim Bayerischen Ruderverband auch das Ressort Breiten- und Gesundheitssport. Ihren Sohn Hendrik hat sie ebenso begeistern können. „Ich hab’ ihn ausgebildet“, sagt sie stolz. Heute ist er ihr Trainer und der der Herrschinger Damen. Silke Hohagen hat sich die andere Seeseite bewusst gewählt: „Hier kann ich mit so tollen Frauen Achter rudern.“

Diese Woche muss das Team ohne Trainer auskommen. Statt seiner Ruderdamen betreut der Student zurzeit eine Jugendgruppe in Schweden. Die Herrschingerinnen im Alter von 40 bis Anfang 60 Jahre sind lange genug dabei, um das zu kompensieren. Außerdem sind sie in der glücklichen Lage so viele zu sein, dass Lücken in dem 17 Meter langen Boot – sollten sie auftreten – schnell geschlossen werden können.

Dr. Friedrike Hellerer rudert seit etwa zehn Jahren beim TSV. Als Routinier schlägt sie im Achter auf Platz acht, ist Schlagfrau gegenüber der Steuerfrau. Von Platz acht gibt sie das Tempo vor. 24 Schläge in der Minute sollen es beim Roseninselrennen sein. Das ist ambitioniert für Breitensportler. Immerhin gilt es, sich gegen eine ganze Reihe weiterer Achter auf einer Distanz von zwölf Kilometer zu behaupten. „Wir wollen unter einer Stunde bleiben“, sagt Angelika Keller, die auf Platz sieben rudert. Leistungssportler benötigen knapp 40 Minuten, das ist aber eine andere Klasse. Die Herrschingerinnen mit ihrem Gigruderboot des Typs D – kein Rennboot, wie es die Profis benutzen, sondern ein Boot zum so genannten Wanderrudern – rechnen sich deshalb Chancen auf eine gute Platzierung aus. „Als Vierer haben wir in diesem Jahr schon gut geliefert“, verrät Kaati Engelhardt motiviert.

Im vergangenen Jahr war die Vorfreude auf den Roseninsel-Achter groß. Der Wind hat den Herrschingerinnen dann jedoch den Start vermasselt. Das Rennen musste abgebrochen werden, gerade als das Team – damals mit Steuermann – mit der „Obacht“ im Wasser war. „Wir wurden wieder reingeholt“, sagt Friedrike Hellerer.

Der See ist spiegelglatt an diesem Abend, der Himmel fast wolkenlos und die Sonne steht tief, als die acht Frauen ihren Platz einnehmen und sich startklar machen. „Zur blauen Stunde ist’s am schönsten“, sagt Peter Ratz, der das Boot im Schlauchboot begleitet. Der gebürtige Hamburger hatte Rudern im Schulsport. Er hat seine Frau Elke überredet, es auch zu versuchen. Und sie ist begeistert. Während sie aktiv im Achter sitzt, „hab ich mich breitschlagen lassen, Bootswart zu machen“. So ist das, wenn man sich auskennt. Eine große Aufgabe bei 26 Booten verschiedener Klassen. Den Achter gibt es aber nur einmal. Selbst gebraucht ist die „Obacht“ noch eine fünfstellige Summe wert.

Steuerfrau Susi Bela steuert das Boot mit den beiden Ruderleinen Richtung Süden, als es losgeht. „In der Herrschinger Bucht sind zu viele Schwimmer“, erklärt Ratz. In der so genannten Cox-Box zwischen ihren Beinen kann sie sehen, ob das Tempo stimmt oder ob die Schlagzahl erhöht werden muss. Los geht es mit 20. Die Frauen müssen sich möglichst synchron bewegen und gleichzeitig vorscheren.

Zwischendurch gibt’s zehn „Dicke“. Ratz erkennt das sofort, „die legen sich voll ins Zeug“. Dabei kommt 60 Prozent der Kraft aus den Beinen, 40 aus dem Oberkörper. Die Frauen finden schnell zusammen. Auch in der Ausrichtung, der Körperspannung, damit das Boot nicht kippt.

Bis zum 28. September muss alles sitzen. Übrigens auch im zweiten Boot, denn die „Obacht“ geht zweimal an den Start – außer mit den Frauen auch mit einer gemischten Mannschaft, deren ältester Ruderer 79 Jahre alt ist. Ratz stellt für die Damen eine kurze, recht ehrgeizige Rechnung auf. Er geht dabei davon aus, dass die Herrschingerinnen die Strecke auf dem Starnberger See in 45 Minuten schaffen. Bei 25 Schlägen in der Minute wären das 1500 Schläge. „Nach einer halben Stunde werden die dann schon ganz schön platt sein“, vermutet er. Vielleicht ist es tröstlich, dass es den Profis nicht anders ergehen wird, denn die olympische Strecke beträgt zwei Kilometer, nicht zwölf.