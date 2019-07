Trainingsauftakt beim TSV Herrsching mit Aha-Effekt

Mit vier neuen Spielern und einem neuen Trainer sind die Handballer des TSV Herrsching in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.

Herrsching–Für Jean-Luca Postoy, Elias Engelhard und Felix Herold war die erste Übungseinheit unter Kurt Neumaier keine Überraschung. Die drei Handballer des TSV Herrsching kannten den Trainer bereits aus ihrer Zeit in der A-Jugend. Für fast alle anderen Akteure des Landesligisten barg der Trainingsauftakt am Dienstagabend einen gewissen Aha-Effekt. „Es ging gleich richtig zur Sache“, freute sich Uli Sigl. Sein neuer Übungsleiter betonte gleich das, was ihm schon im Nachwuchsbereich des TSV und erst recht bei der Reserve des TuS Fürstenfeldbruck ausgezeichnet hatte: „Viel Bewegung mit dem Ball.“

Rost ansetzen werden die Spieler in den nächsten Wochen ohnehin keinen. Jeden Montag bittet Michael Zech die Mannschaft zum Kraft- und Ausdauertraining. Mittwochs geht es zum Laufen oder Fahrradfahren. Für das Spielerische müssen sich die Herrschinger dagegen zwei Termine pro Woche reservieren. Außerdem sind die Wochenenden dicht besetzt mit Vorbereitungspartien. Schon am 14. Juli steht in der 1. Runde des bayerischen Pokals das erste Spiel gegen Landesliga-Aufsteiger SC Unterpfaffenhofen/Germering an.

Für Stefan Bergmeister kommt diese Begegnung noch zu früh. Der Rückraumspieler fällt nach seiner Bandscheiben-Operation noch bis August aus. Mit dabei sind dagegen die Neuzugänge, die der TSV in den vergangenen Monaten an Land gezogen hat. Marcus Hoffmann hat in der vergangenen Saison noch unter Neumaier in Bruck trainiert, wo er zum effektivsten Torschützen der Landesliga avancierte. Tizian Maier kam nicht zu diesem Vergnügen. Im vergangenen Jahr pausierte der ehemalige Brucker und Friedberger Drittligaspieler. Neu ist dagegen alles für Vinzenz Altenweger, der in der vergangenen Runde noch im Gehäuse des ASV Dachau stand. Während sich das Trio in guter Verfassung präsentierte, muss André Klepping in den kommenden Wochen gewaltig aufsatteln. „Er muss schauen, dass er in Form kommt“, sagt Sigl, der erwartet, dass der Routinier in den kommenden zweieinhalb Monaten seine Fitness verbessert, bevor Mitte September die neue Saison in der Landesliga für den TSV mit dem Heimspiel gegen die HSG Dietmannsried beginnt.

Neumaier wird es nicht leicht haben. Sigl gibt zu, dass die Breite fehlt: „Der Kader der ersten und zweiten Mannschaft ist nicht so üppig.“ Vor allem auf die Spieler unter 21 Jahre kommt wie schon in der vergangenen Saison eine erhebliche Doppelbelastung zu. Betroffen davon sind vor allem die Handballer, die in diesem und im vergangenen Jahr aus der A-Jugend in den Erwachsenenbereich stießen. Für Siegl ist das aber „für viele eine Chance“. Er geht davon aus, dasssich die Youngster dem neuen Coach empfehlen wollen. Aber auch die Routiniers wie Basti Kircher brennen darauf, es sich noch einmal zu beweisen. „Er ist fit und hoch motiviert“, stellt Sigl fest.

Der Abteilungsleiter erhofft sich, dass Neumaier demnächst wieder für mehr Spektakel in der Nikolaushalle sorgt. In Fürstenfeldbruck gelang ihm das mit der Vize-Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bayernliga gleich auf Anhieb. „Er hatte dort aber auch eine andere Qualität zur Verfügung“, versucht Sigl die allgemeinen Erwartungen trotzdem etwas zu dämpfen. Zaubern kann Neumair sicherlich nicht, wie seine ehemaligen Spieler aus der Herrschinger A-Jugend wissen.