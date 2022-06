Herrsching und seine frühe Geschichte

Von: Andrea Gräpel

Eine Grabungsfirma war mit den Arbeiten betraut worden. © Gemeindearchiv Herrsching

Im Juni vor 40 Jahren stießen Arbeiter bei der Friedhofserweiterung in Herrsching auf ein Bajuwarengrab, das sich als Teil einer Anlage aus einer Kirche mit umliegendem Friedhof herausstellte. Der Fund war eine echte Sensation von überregionaler Bedeutung. Heute vor 40 Jahren begannen die Grabungen.

Herrsching – Vor fast genau 40 Jahren stieß der Baggerführer Horst Kahl bei Arbeiten zur Erweiterung des Herrschinger Friedhofs auf ungewöhnliche Verfärbungen und bearbeitete Steine im Boden. Wenig später kamen Knochen zum Vorschein. Der Chef des Breitbrunner Bauunternehmens Johann Kaindl reagierte geistesgegenwärtig und ließ sofort alle Arbeiten einstellen, nicht ahnend, auf welche Sensation sein Mitarbeiter gestoßen war. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein frühmittelalterliches Adelsgrab der Merowingerzeit aus dem siebten Jahrhundert handelte. Insgesamt waren es am Ende 14 Gräber, offenkundig ringsum eine Kirche. Denn darüber hinaus stießen die Archäologen auf die Grundmauern einer Steinkirche und darunter die Pfostenspuren einer deckungsgleichen Holzkirche.

„Wir hatten gleich den Eindruck, dass das was Besonderes war“, erinnert sich der heute 91-jährige Johann Kaindl. Er hatte damals sogleich die Gemeinde informiert, die wiederum das Landesamt für Denkmalpflege benachrichtigte und jemanden nach Herrsching schickte. Dieser Archäologe sei jedoch zunächst der Meinung gewesen, dass das keine Bedeutung habe und die Bauarbeiten fortgesetzt werden könnten. „Das hab ich aber nicht geglaubt“, sagt Kaindl. Mit seinen Mitarbeitern stieß er schließlich auf weitere Gegenstände. „Dann kam er wieder“, sagt Kaindl, der heute stolz ist, dass nichts kaputt ging. Mehr noch, dass es der Nachwelt erhalten werden konnte und heute für jeden im Archäologischen Park zu sehen ist.

Der damalige Landeskonservator hatte schon 1984 vorgeschlagen, diesen Archäologischen Park auf der Fundstelle einzurichten. Aber erst zwölf Jahre später wurde dieser verwirklicht. Unter anderen auch Johann Kaindl hatte sich im Gemeinderat immer wieder dafür eingesetzt. 1996 wurde der Park am Herrschinger Friedhof eingeweiht. Schon kurz nach der Grundsteinlegung im Juli 1995 wurde der Freundeskreis Archäologischer Park Herrsching gegründet, der mittlerweile in Verein für Archäologie und Geschichte Herrsching umbenannt wurde. Keine Frage, dass auch Kaindl von Anfang an und bis heute dort Mitglied ist.

Die rührigen Mitglieder des Vereins betreuen den Park und seine Ausstellungsstücke bis heute mit viel Hingabe. Zu sehen sind viele weitere Gegenstände, die vor 40 Jahren zutage traten und nach Kaindls Ansicht belegten: „Herrsching war schon damals wichtig.“ Schließlich waren den übrigen Gräbern auch Mitglieder einer hochgestellten Familie bestattet worden. Darunter befand sich das ungestörte Grab eines Mannes mit all seinen Waffen und überaus kostbarem Schmuck, ein außergewöhnlicher Fund von überregionaler Bedeutung, sagt Archivarin Barbara Blankenburg, Schriftführerin Herrschinger des Vereins. Bei weiteren Grabungen kamen außerdem die Überreste einer römischen villa rustica zum Vorschein.

Seit 1996 ist in einem Nachbau der sogenannten Adelskirche auf dem Friedhofsgelände in Herrsching eine Ausstellung über die Funde zu sehen. Sie ist jeweils von Anfang Mai bis Ende September immer sonntags von 11 bis 12.30 Uhr geöffnet. Das Freigelände ist ganzjährig zugänglich. In diesem Jahr gibt es außerdem von Anfang Juni bis Ende August eine Feierabendführung, die immer montags von 17.30 bis 19 Uhr angeboten wird. Sonderführungen für Gruppen sind auch möglich, Anmeldungen dafür sind möglich per E-Mail an aug-herrsching@web.de.