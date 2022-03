Verwirrspiel um Herrschings Viertelfinal-Gegner

Herrschings Trainer Max Hauser weiß noch nicht, auf welchen Gegner er seine Volleyballer im Viertelfinale vorbereiten muss. © Marcel Lorenz via www.imago-images.de

Im Viertelfinale um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft treffen die WWK Volleys Herrsching am kommenden Wochende auf Frankfurt. Oder doch auf Friedrichshafen? Eine Entscheidung fällt wohl erst ganz kurzfristig.

Herrsching – In der Mannheimer SAP-Arena steigt am Sonntag das DVV-Pokalfinale zwischen dem VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg. Am kommenden Wochenende starten dann die Meisterschafts-Play-offs. Als Tabellen-Sechster bekommen es die WWK Volleys Herrsching mit den United Volleys Frankfurt zu tun. Oder doch nicht?

Seit dem späten Donnerstagnachmittag steht hinter der Ansetzung ein mehr als dickes Fragezeichen. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat gegen die Hessen wegen wiederholter Verstöße im wirtschaftlichen Lizenzierungsverfahren einen Punktabzug ausgesprochen. Genauere Angaben zu den Vorwürfen hat die VBL wegen der Vertraulichkeit des Vorgangs nicht gemacht. Die Strafe sei bereits im Januar während der Hauptrunde verhängt worden, hieß es in der VBL-Erklärung, jedoch habe der Verein gegen diesen Bescheid Einspruch eingelegt. Beide Parteien hätten „eine außergerichtliche Einigung“ angestrebt, weshalb die Entscheidung bislang noch nicht öffentlich und in der Tabelle berücksichtigt wurde. Nach dem Scheitern des Einigungsversuchs sei der Punktabzug nun wirksam geworden.

Die dadurch veränderte Hauptrundenplatzierung wurde bei der Punktevergabe in der Zwischenrunde nachträglich berücksichtigt. Auf Grund des Punktabzugs rutschen die Frankfurter in der Tabelle der Zwischenrunde vom dritten auf den vierten Platz zurück. Dies würde bedeuten, dass die Herrschinger nun auf einmal gegen den VfB Friedrichshafen antreten müssen. Es sei denn, die United Volleys können im abschließenden Zwischenrunden-Duell gegen die Powervolleys Düren mindestens zwei Punkte erspielen. Doch dieses Spiel steht coronabedingt auf der Kippe. Im Lager der Powervolleys grassiert das Coronavirus. Sollte das Spiel nicht bis zum 9. März ausgetragen werden können, beabsichtigt die VBL die Quotientenregelung anzuwenden. Das würde bedeuten, dass die United Volleys die Zwischenrunde auf dem vierten Platz beenden würden. Gegen eine mögliche Quotientenregelung kündigten die United Volleys vorab schon mal an, diese rechtlich prüfen zu lassen.

Auf wen die WWK Volleys Herrsching nun im Play-off-Viertelfinale treffen werden, wird sich erst wenige Stunden vor dem ersten Ballwechsel entscheiden. Neu-Ulm, wo die Friedrichshafener ihre Heimspiele austragen, wäre reisetechnisch attraktiver, da deutlich näher. Die United Volleys wären jedoch sportlich machbarer für die Ammerseer.