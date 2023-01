Erster Liga-Sieg der WWK Volley Herrsching gegen Rekordmeister Friedrichshafen

Teilen

Im Hinspiel zu Hause unterlagen die Herrschinger Volleyballer (r. Jonas Sagstetter) noch dem VfB Friedrichshafen, das Rückspiel am Samstag gewannen sie überraschend mit 3:1. © Oryk Haist

Es ist eine mittelgroße Sensation: Die Bundesliga-Volleyballer aus Herrsching schlagen den VfB Friedrichshafen bei dessen Heimpremiere in neuer Halle 3:1.

Herrsching – Dieser Sieg kommt einer mittelgroßen Sensation gleich: Die WWK Volleys Herrsching gewannen am Samstag beim VfB Friedrichshafen mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:22) und verdarben damit den Häflern die Heimpremiere in deren neuer Spielstätte am Friedrichshafener Flughafen. Selbst die geschlagenen Gastgeber erkannten den Sieg des Underdogs vollumfänglich an. „Ich bin megastolz auf meine Mannschaft“, sagte Cheftrainer Thomas Ranner.

Nach dem siebten Saisonsieg dürfen die Ammerseer weiterhin von der Zwischenrunde der Topteams träumen. In der Tabelle rangieren die Herrschinger jetzt nur noch zwei Punkte hinter der SVG Lüneburg. Die Norddeutschen hielten sich am Sonntag schadlos und gewannen gegen den TSV Haching München mit 3:0. Am kommenden Samstag kommt es im Audi Dome zum direkten Duell mit Lüneburg.

Wohl nur die kühnsten Optimisten unter den Herrschinger Fans hatten mit etwas Zählbarem am Bodensee gerechnet. Zum einen, weil die Gastgeber eine lange Siegesserie vorweisen konnten (zuletzt zehn Erfolge am Stück) und Trainer Mark Lebedew personell aus dem Vollen schöpfen konnte. Zum anderen, weil die Herrschinger in den vergangenen Wochen personell eher auf dem Zahnfleisch daherkamen. Auch die Ergebnisse aus den beiden bisherigen Duellen in der Liga und im DVV-Pokal (jeweils 0:3 aus Herrschinger Sicht) gaben keine Hoffnung. Doch dank einer „genialen Teamleistung“ (Ranner) siegten die Ammerseer erstmals überhaupt in einem Ligaspiel in Friedrichshafen. „Wir haben heute absolut am Limit gespielt“, jubelte Ranner.

Auf der anderen Seite erwischten die Gastgeber aber auch einen gebrauchten Tag. Das Lebedew-Team wirkte nicht spritzig genug, leistete sich ungewohnt viele Eigenfehler. Dies soll die Herrschinger Leistung jedoch in keinster Weise schmälern. „Wir haben uns für eine super Trainingswoche belohnt“, freute sich Ranner.

Aus einer mannschaftlich geschlossenen Leistung ragte Zuspieler James Shaw heraus. Der Gold-MVP gab das Lob aber artig weiter: „Das ist eine Team-Auszeichnung. Das Team hat es mir einfach gemacht.“ Vor allem das Zusammenspiel mit Mittelblocker Maciej Borris (15 Punkte) klappt immer besser. „Er ist einfach heiß“, sagte Ranner über den Polen. Aber auch die anderen Angreifer Albert Hurt (15), Thiago Vanole (11) und Jonas Kaminski (10) punkteten zweistellig. Diagonalangreifer Kaminski verwandelte nach exakt 111 Minuten den zweiten Matchball für die WWK Volleys Herrsching.

Nach der Siegerehrung – die 1000 Zuschauer suchten schnell das Weite – gab es allerdings viel Redebedarf zwischen den Verantwortlichen. Stein des Anstoßes war eine Szene Mitte des dritten Satzes. Albert Hurt hatte einen Herrschinger Angriff zum 12:10 verwandelt, in dessen Folge sich ein unübersichtliches, gestenreiches Wortgefecht zwischen dem Esten und dem erst wenige Sekunden zuvor eingewechselten kolumbianischen VfB-Angreifer Miguel Angel Martinez am Netz entwickelte. Der heißblütige VfB-Kapitän Dejan Vincic kam dazu und schubste Hurt rüde um. Der slowenische Zuspieler sah von Hauptschiedsrichter Stefan Knebel (Fürth) folgerichtig die Rote Karte (gleichbedeutend mit einem weiteren Punktgewinn für Herrsching). Die Hausherren waren kurzzeitig von der Rolle, was Herrsching nutzen und sich etwas absetzen konnte. Herrschings Co-Trainer Max Hauser wollte die Diskussionen jedoch nicht überbewerten. „Die Friedrichshafener sind auch keine Kinder von Traurigkeit, da haben einige eine kurze Zündschnur. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt und uns nicht provozieren lassen. Das war ein mentales Battle.“

Im ersten Satz lagen die Hausherren lange Zeit, teilweise sogar deutlich in Führung. Herrsching brauchte einige Zeit, um sich in der neuen Bodensee-Airport-Arena zurechtzufinden. Doch letztlich besorgten James Shaw und Albert Hurt den Satzgewinn (25:22). Auch im zweiten Umlauf begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Ärgerlich: Ein Angriffsschlag von Friedrichshafens Tim Peter, der deutlich im Seitenaus landete, wurde als Punktgewinn für die Hausherren gegeben. Statt 20:22 hieß es 19:23 aus Herrschinger Sicht. Kurze Zeit später konnten die Häfler zum Satzgewinn ausgleichen (22:25).

In der Folge ließ Friedrichshafen die Effizienz vermissen, Herrsching kam immer besser ins Spiel und übernahm die Spielkontrolle. Fast schon ungefährdet holten sich Kapitän Dorde Ilic & Co. die Sätze drei (25:19) und vier (25:22) und vermiesten den Gastgebern die Heimpremiere in ihrer neuen Spielstätte.

„Das Ergebnis ist enttäuschend, aber das gehört zu so einer langen Saison dazu“, sagte Mark Lebedew geschäftsmäßig. „Herrsching hat die eigenen Sachen gut gemacht, wir haben es also nicht hergeschenkt“, bilanzierte der Friedrichshafener Cheftrainer. Richtig Zeit, die Niederlage zu verdauen, haben die Häfler ohnehin nicht, bereits am Dienstag geht’s für die Lebedew-Truppe in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale.

Auch die Herrschinger, die den Sieg nach der Rückkehr ordentlich feierten, haben den Fokus bereits auf das bevorstehende Ligaspiel gegen Lüneburg gerichtet. Mit einem Sieg gegen den einstigen Mitaufsteiger von 2014 können die Herrschinger die Chance auf den vierten Platz wahren.