Dreiste Rodung wird bestraft

Die Untere Naturschutzbehörde hat eine widerrechtlich gerodete Fläche am Seeufer in Wartaweil neu angepflanzt und zur Sicherheit nun eingezäunt.

Wartaweil – Wer am Ammersee ein Seegrundstück besitzt und noch dazu über einen Zugang mit Steg verfügt, hat deshalb noch lange kein Recht, sich den Blick nach eigenem Gusto freizuschlagen. Denn das Seeufer liegt nicht nur im Landschaftsschutz-, sondern auch FFH-Gebiet und ist Eigentum der Schlösser-und Seenverwaltung. Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Landsberg hat die Außenstelle in Stegen ein waches Auge darauf, was an dem Uferstreifen passiert. Und dieser beträgt, gerechnet am mittleren Wasserspiegel, 30 Meter. Eine Rodung, die im vergangenen Herbst am nördlichen Ende von Wartaweil vorgenommen wurde, bezeichnen die Behörden als besonders dreist, da es sich in diesem Bereich um ein besonders wertvolles Biotop mit einer für die Natur schützenswerten Mischung aus Schilf und Weiden gehandelt habe.

Der Verursacher wurde auf frischer Tat ertappt. Die Schlösser- und Seenverwaltung habe Strafanzeige gestellt. „Der Auftraggeber wird geahndet“, versichert Anna Diem, Pressesprecherin der Landsberger Kreisbehörde. „Das war auf jeden Fall rechtswidrig.“ 60 junge Weiden seien bereits wieder angepflanzt worden. Gerodet worden war eine Fläche von etwa 1000 Quadratmeter. Um den Bereich zu schützen, wurde deshalb so gut es geht ein so genannter Naturschutzzaun errichtet. „Es ist schwierig, alles einzuzäunen, weil überall Stege sind“, bedauert Anna Diem. Weil diese zugänglich bleiben müssten, habe nicht die gesamte Fläche eingezäunt werden können. „Der Uferbereich mit seinem Unter- und Totholz stellt ein wertvolles Biotop für Tiere und Pflanzen dar, das durch die Rodungen massiv geschädigt wurde“, steht auf den Hinweisen an den Zäunen geschrieben. Anwohner, aber auch Spaziergänger werden gebeten, darauf Rücksicht zu nehmen.