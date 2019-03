Erfrischend lebhafte Widdersberger

Ortsteilversammlungen in Widdersberg bergen immer einige Reizthemen. Das war am Donnerstag nicht anders.

Widdersberg – Gleich eingangs der Ortsteilversammlung in Widdersberg versicherte Bürgermeister Christian Schiller am Donnerstag den rund 60 Besuchern, dass ihm dieser Termin jedes Jahr aufs Neue eine Freude sei. Unter anderem weil es in Widdersberg so erfrischend lebhaft zugehe. Die Widdersberger enttäuschten ihn nicht. Denn es gibt diese Dauerbrenner, die die Bewohner Widdersbergs immer wieder reizen. Zum einen das Gemeindehaus, für das sich allerdings eine Lösung abzeichnet. Ende Januar hatte sich dazu eine Planungsgruppe aus Vertretern der Widdersberger Vereine, Gemeinderäten, Planer, Bürgermeister und Verwaltung zusammengesetzt, um Prioritäten festzuzurren. Ob im Gemeindehaus zum Beispiel eine Wohnung im Dachgeschoss untergebracht werden soll, oder dass der Neubau auf jeden Fall in den Ort passen soll. Jedes dieser Themen ein Reizthema für sich. In einer Gemeinde mit kaum bezahlbarem Wohnraum sei es „wohl drin“, unterm Dach dieser gemeindeeigenen Immobilie auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, meinte Achim März. Da der Architekt beauftragt wurde, einen Entwurf mit und einen ohne Wohnung zu liefern, ist aber auch noch nichts entschieden. Denn selbst die Planungsgruppe sei sich darin nicht einig gewesen, räumte Schiller ein. Konfliktfrei sei die Kombination indes nicht. Und eine Wohnung bedeute wenigstens 250 000 Euro Mehrkosten, sagte er.

Gemeindeeigen war auch einmal das Grundstück in der Senke an der Dorfstraße. Die Gemeinde hatte sich damals den Bau von vier Einfamilienhäusern genehmigen lassen und dann verkauft, weil die Kassen zur Sanierung des Rathauses und zum Neubau des Feuerwehrhauses in Herrsching gefüllt werden mussten. Der neue Eigentümer setzt diese Baugenehmigung aktuell um. Die Veränderungssperre, die besteht, gilt für ihn nicht, da die Vorhaben vor Beginn der Bauleitplanung genehmigt worden waren. Der Bebauungsplanentwurf sieht nur drei Häuser vor, wird aber auf vier angepasst. 2014 hatten die Widdersberger gegen jedes Vorhaben dort laut protestiert. Am Donnerstag war es nurmehr ein vergleichsweise leiser Einwurf, dass die Senke immer als Schutzbereich für Frösche geschätzt worden sei. Dass jedoch eine Bautafel mit Hinweisen über Vorhaben und Bauherrn fehle, war noch nicht aufgefallen. „Das geben wir ans Landratsamt weiter“, versprach Schiller.

Bei der Rede von Ortscharakter und Schutzbereichen blieb der Seemoosweg nicht unerwähnt, das war zu erwarten. Das Verschwinden der Buchen war bereits beklagt worden (wir berichteten). „Sie sprechen darüber, dass beim Bau des neuen Gemeindehauses der Dorfcharakter gewahrt bleibe. Im Seemoosweg wurde er ausradiert“, schimpfte Gerhard Etschel. „Es wird immer, immer enger und immer hässlicher. Am Schluss bleibt eine große Unzufriedenheit.“ Als Zuckerl für „unsere zusammengefahrenen Hecken und Zäune“ beantragte Ingeborg Donhauser wenigstens „schönere“ Straßenlaternen. Diese würden ohnehin Zug um Zug auf LED umgerüstet und ausgewechselt. Der einzige Antrag, der auch von der Versammlung angenommen wurde, kam von März: Die Gemeinde soll Grundverhandlungen für einen Gehweg an der Dorfstraße führen – an der Kirche vorbei zum Gemeindehaus.