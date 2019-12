Freud und Leid ganz nah beieinander

Nach knapp 34 Jahren muss Margret Glas aus dem Gemeindehaus in Widdersberg ausziehen. Die Immobilie wird durch einen Neubau ersetzt - diesmal ohne Wohnraum.

Widdersberg – Hochschwanger mit dem vierten Kind und mittellos war Margret Glas froh, als Herrschings damaliger Bürgermeister Adolf Wexlberger sie vor knapp 34 Jahren im Gemeindehaus in Widdersberg unterbrachte. Nach drei Jahrzehnten ist der gebürtigen Kielerin dieser Ort längst eine Heimat geworden. Nachdem aber mehr als vier Jahre um die Zukunft des Gemeindehauses diskutiert worden ist, und sich Widdersberger und Gemeinde nach ewigem Hin und Herr auf einen Neubau geeinigt haben, muss die 76-Jährige nun ausziehen. Die Suche nach einer neuen Bleibe ist nicht einfach.

In der Gemeinde Herrsching gibt es laut Bürgermeister Christian Schiller aktuell 30 Familien mit einem Wohnberechtigungsschein, wie ihn auch Margret Glas bei ihrem niedrigen Einkommen von rund 800 Euro im Monat hat. 400 Euro inklusive Strom zahlt sie für die sanierungsbedürftige Dachgeschosswohnung in Widdersberg. „Julia Schmidbauer ist natürlich auch in diesen Fall involviert“, sagt Schiller. Die Sozialpädagogin leitet den Fachbereich Soziales im Rathaus und hat mit ihrer Arbeit schon so manchen Fall von Obdachlosigkeit abwenden können. „Wir haben bereits Angebote gemacht, die sie aber ablehnte“, sagt der Bürgermeister. „Mehr als Alternativen anbieten, kann die Gemeinde nicht.“ Zugleich versichert er, dass die Gemeinde die Unterkunftssuche weiter im Blick behält.

Margret Glas räumt ein, dass ihr Vorschläge gemacht worden seien. Sie gesteht, dass sie an ihrem Zuhause mit drei Zimmern, Küche und Bad in Widdersberg hängt. Noch mehr, seit sie vor einigen Jahren am Herzen operiert worden und seither psychisch labil sei.

Der Einbau einer Wohnung im geplanten Neubau stand im September kurz zur Diskussion. Aber auch wenn bezahlbarer Wohnraum dringend nötig wäre, hatte der Gemeinderat dies mit einer Patt-Abstimmung abgelehnt. In der Hauptsache, weil es bei Veranstaltungen zu Konflikten kommen könnte. So wie es in der Vergangenheit schon vorgekommen war. „Ich hab schon die Polizei geholt“, gesteht Margret Glas. Das alte Haus sei extrem hellhörig. Das Gemeindehaus war jedoch schon immer zur öffentlichen Nutzung auch für Abendveranstaltungen gedacht. Damit dies so bleibt, wird neu gebaut. Die Mittel für den Abriss sind im Haushalt schon bereitgestellt. Bis April soll Margret Glas raus sein. In der Hoffnung, bis dahin eine neue Bleibe gefunden zu haben. „Für ein Altersheim bin ich noch nicht reif, das würde ich gerne vermeiden“, sagt sie. Möglicherweise finden sie und die Gemeinde ja doch noch eine Lösung.