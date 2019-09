Wechsel an MLV-Spitze

Zum neuen Geschäftsjahr der Musikschule Herrsching hat die Musiklehrervereinigung ein neues Gesicht in den Reihen des Vorstandes begrüßt. Der bisherige Vorsitzende Karl Rellensmann geht in den Ruhestand, sein favorisierter Nachfolger machte schließlich auch das Rennen.

Herrsching –Kaum hat mit dem September das neue Geschäftsjahr der Musikschule Herrsching begonnen, hat die Musiklehrervereinigung (MLV) Vorstand sowie Elternbeirat neu gewählt. Warum die Wahlen früher als geplant stattfinden, erklärte Karl Rellensmann: Der Vorsitzende und Schulleiter in Personalunion verabschiedet sich in den Ruhestand.

„Für mich ist das eine Schnittstelle im Leben, und ich möchte mir gerne mehr Zeit für meine Familie und die zwei Enkel nehmen. Daher kandidiere ich nicht mehr als Vorstand“, sagte Rellensmann. Als neuen Vorstand schlug er Niklas Weinhart vor. Der 32-Jährige ist der Musikschule schon fast von Beginn an treu – erst als Schüler, nach seinem Musikstudium in England ist er nun Lehrer für Gitarre und Musik-Produktion. Ihm zur Seite stehen bekannte Gesichter. Seine Stellvertreterin ist Chorleiterin Elisabeth Schmidt, Schriftführerin ist Johanna Langmann und Kassenwart Christoph Zöller. Sie alle wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Herrschings zweiter Bürgermeister bedankte sich für Kultur und Musik

Herrschings zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Böckelmann dankte Rellensmann für „viele Jahre Kultur und Musik in Herrsching“. Dieser hatte die Musikschule im Jahr 1993 aus der Taufe gehoben. Seit der offiziellen Vereinsgründung im März 1994 war Rellensmann 25 Jahre lang ununterbrochen Vorstand und Leiter in einem. Johanna Langmann blickte auf eine herausragend gute Zusammenarbeit zurück: „Man hat sich immer ernst genommen gefühlt, er hat Impulse gegeben und aufgenommen.“ Niklas Weinhart will diese Arbeit wie bisher weiterführen: „Ich möchte die gute Stimmung, das Miteinander erhalten und weiterhin offen und transparent arbeiten“, versicherte er.

Neben den jährlich stattfindenden Konzerten ist 2019 für die Musiklehrervereinigung (MLV) ein ganz besonderes Jahr: Mit dem großen Konzert, das immer Höhepunkt nach einem Konzertfreizeit-Wochenende im März ist, wurde heuer das 25-jährige Bestehen der Schule gefeiert. Dabei ist es nicht das einzige Jubiläum: Die „Crash Band“ wird ebenfalls 25, Christiane Gruber führt die Geschicke in der Geschäftsstelle seit 20 Jahren und 10 Jahre gibt es mittlerweile den Chor Cantilena.

Die MLV Herrsching hat nun insgesamt 472 Schüler

Auf insgesamt weit über 200 Konzerte kann die MLV Herrsching in 25 Jahren zurückblicken. Und auch für das anlaufende neue Schuljahr sieht es gut aus. Zahlreiche Neuanmeldungen kann die Schule verbuchen, insgesamt 472 Schüler. Ein großes Konzert gemeinsam mit „My Stage“, einem Projekt mit Haupt- und Mittelschülern, ist für kommendes Jahr geplant. Mehr Informationen zur MLV gibt es unter www.mlv-herrsching.de.

von Annkathrin Stich