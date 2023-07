Herrschinger Schlossgartenfest: Überraschungssieger beim Fischerstechen und Sautrogrennen

Von: Laura Forster

Teilen

Was für eine Gaudi beim Herrschinger Schlossgartenfest: Teilnehmer und Besucher jubelten über die waghalsigen Sportskanonen beim Sautrogrennen. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Herrschinger Schlossgartenfest am Wochenende war trotz Wind und Regen gut besucht. Bei den Veranstaltungen auf dem Wasser gab es sogar einen Teilnehmeransturm.

Herrsching – Auch wenn das Wetter heuer nicht unbedingt mitgespielt hat, war das Herrschinger Schlossgartenfest am Wochenende doch ein Erfolg. Beim Fischerstechen am Samstagnachmittag gab es eine Besonderheit: Zum ersten Mal hat eine Frau den Gaudi-Wettkampf gewonnen und sich gegen ein starkes Starterfeld von 22 Teilnehmern durchgesetzt.

„Die Nachfrage war so groß wie noch nie. Es wollten sogar noch mehr ins Rennen gehen, aber bei 30 oder noch mehr Startern zieht sich die Veranstaltung in die Länge“, berichtet Moderator Alexander Tropschug. Theresa Stark aus Herrsching nahm am Ende den Titel inklusive internationalem Wanderpokal und Essensgutschein mit nach Hause. Im Halbfinale hatte sie gegen ihren Freund Stefan Bachmaier antreten müssen. Fünf Minuten dauerte der Kampf, bis Stark, die mit dem Motto „Stark im Stechen“ antrat, ihren Partner von der Planke schubste. Bachmaier teilte sich mit Maxi Konstantin den dritten Platz. „Aufgrund des Wetters haben wir den Platz nicht ausgespielt“, sagt Tropschug. Zweiter wurde Tim Horvarth aus Memmingen, der schon im vergangenen Jahr teilgenommen hat.

2000 Besucher an der Herrschinger Promenade

Trotz des Regens feuerten rund 2000 Besucher die Teilnehmer an. Ein Großteil war unter Schirmen geschützt, die dieses Jahr zum ersten Mal aufgestellt waren. „Das Herrschinger Brauhaus hat die Schirme als Schutz vor der Sonne gestellt. Jetzt hatten sie halt einen anderen Nutzen“, so Tropschug.

Die älteren Bürger ließen es sich beim Seniorennachmittag im Schatten des Kurparkschlösschens gut gehen. © Andrea Jaksch

Am Sonntag stand bis kurz vor knapp nicht fest, ob auch das Sautrogrennen stattfinden konnte. „Der Wellengang war enorm, es war sehr windig“, sagt Tropschug. Am Ende entschieden sich die Veranstalter mit Unterstützung der Wasserwacht dafür, und 22 Teams konnten starten – angefeuert von Tausenden Zuschauern. Den ersten Platz sicherte sich das Team der Volleyballer mit Christopher Bennett und Julian Herborg. Die Seriensieger der vergangenen Jahre, Florian Schell und Jonas Schmidt, landeten auf Platz zwei. lf