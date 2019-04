TSV Herrsching verliert erstes Viertelfinalspiel deutlich

Am Ende war es dann doch deutlich. Klar mit 0:3 (22:25, 18:25, 21:25) verloren die WWK Volleys Herrsching am Samstag ihr erstes Viertelfinalspiel bei den Hypo Tirol Alpenvolleys Haching. Schlimmer noch: Gegen Ende des ersten Satzes verletzte sich Nick West schwer am Sprunggelenk und musste mit dem Sanka ins Klinikum. Im Rückspiel am Donnerstag geht es jetzt schon ums sportliche Überleben.

Herrsching/Innsbruck – Viel vorgenommen hatten sich die Herrschinger Volleyballer in ihren Lederhosen in der riesigen Innsbrucker Olympiahalle. Der Wunsch der knapp 60 Herrschinger Fans unter den 800 Zuschauern blieb letztlich unerfüllt: „Uns zieht keiner die Lederhosen aus“, hatten sie auf ein Plakat geschrieben.

Zumindest im ersten Satz waren die Herrschinger lange Zeit auf Augenhöhe mit den Gastgebern. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagte Michael Mattes vor dem Spiel. Der Herrschinger Co-Trainer hatte am Vortag seinen 60. Geburtstag gefeiert. Von Beginn an hatten die Ammerseer keine Scheu vor der überdimensionierten Arena und auch nicht vor dem scheinbar übermächtigen Gegner. Bis zur finalen Phase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, teilweise führten die Ammerseer mit drei Punkten. „Da haben wir sehr stark gespielt. Wir haben genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Cheftrainer Max Hauser. Doch dann legten die Hausherren einen Gang zu. Beim Stand von 20:23 aus Herrschinger Sicht verletzte sich Diagonalangreifer Nick West bei der Landung. Die erste Diagnose lautete dreifacher Bänderriss. Damit ist die Saison für den US-Boy vorzeitig vorbei.

Bis zu seinem Ausscheiden war West, der diesmal den Vorzug vor Griffin Shields erhalten hatte, der gefährlichste Herrschinger Angreifer. Landsmann Shields konnte nach seiner Einwechslung nicht an die starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. Was aber auch am Gegner lag. „Wir haben immer einen Gang zugelegt, wenn es nötig war“, sagte Alpenvolleys-Trainer Stefan Chrtiansky. Nach 28 Minuten verwandelte Pawel Halaba den zweiten Satzball zum 22.25.

Der zweite Durchgang begann ähnlich wie der erste. Doch ab Mitte des Satzes war die Überlegenheit der Alpenvolleys auch an der Anzeigetafel sichtbar. Die WWK Volleys fabrizierten zu viele Aufschlagfehler, auch die Annahme brach ein. Der Satz endete letztlich deutlich mit 18:25. „Wenn wir nicht bei 110 Prozent, sondern nur bei 100 oder weniger sind, dann wird es spürbar, dass hier der Tabellen-Siebte gegen den Zweiten spielt“, resümierte GCDW-Kapitän Lukas Bauer. Die Herrschinger Moral war gebrochen. Während sich die Alpenvolleys in einen Rausch spielten, waren „wir mental nicht mehr so da“, meinte Hauser. Auch habe sein Team einige gute Möglichkeiten liegen lassen.

Den dritten Umlauf domierten die Alpenvolleys nach Belieben. Mit einem krachenden Schmetterball aus dem Rückraum zum 21:25 machte Alpenvolleys-Außenangreifer Hugo De Leon Guimaraes Da Silva nach 77 Minuten den Deckel auf dieses erste Playoff-Spiel. Der Brasilianer (17 Punkte) war neben Pawel Halaba (14) der auffälligste Akteur bei den Gastgebern. Hauser: „Das sind zwei echte Prunkstücke.“ Bei Herrsching schaffte lediglich Mittelblocker Alpar Szabó einen zweistelligen Wert (10 Punkte).

Auch im dritten Spiel in dieser Saison warten die Herrschinger somit weiterhin auf den ersten Satzgewinn gegen die Alpenvolleys. Am Donnerstag im Rückspiel bietet sich die nächste Chance für Herrsching. Besser gesagt: die letzte Chance. Ein Sonderlob hatte Hauser noch für die Fans: „Sie haben ordentlich Stimmung gemacht.“ Auch Bauer fand die Unterstützung grandios. „Die Stimmung war mega. Eigentlich wollten wir ihnen den einen oder anderen Satz schenken.“