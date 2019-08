Herrschinger dankt seinen Rettern: „Ohne den Notarzt wäre ich nicht mehr da“

Gerhard Stürzer schraubt eine Lampe in seiner Gartenhütte fest, als es in seinem Körper die Aorta zerfetzt. Die Überlebenschance ist minimal. Dass er wieder gesund wird, verdankt der Herrschinger schnellen und klugen Entscheidungen von Rettungskräften. Es ist ihm ein Anliegen, sich bei ihnen zu bedanken.

Herrsching – Einen Brathering wird es im Hause Stürzer so schnell nicht mehr geben. Denn auf ihm lastet ein schlechtes Omen. 6. März 2019, Aschermittwoch, sieben Uhr abends: Als Carola Stürzer die Kartoffeln für den Hering in den Ofen schieben will, hört sie schwere Schritte – und Schreie. Ihr Mann Gerhard, 63. Eben hat er noch eine Lampe in der Gartenhütte festgeschraubt – jetzt schleppt er sich über die Terrasse zur Treppe im Wintergarten und setzt sich.

Nach seiner Erinnerung sagt er in diesem Moment zu seiner Frau: „I glab, i hob an Kaschperl.“ Aber das Stechen in seiner Brust ist kein Herzinfarkt. Die Aorta, die größte Schlagader des Körpers, ist geplatzt, ja zerfetzt. So etwas überleben nur die wenigsten: Das werden ihm die Ärzte später sagen, manche sprechen von einem Prozent.

Knapp fünf Monate später sitzt Gerhard Stürzer auf einer Bank in seinem Wintergarten in Herrsching. Er zeigt, wie er unter Schmerzen schon fast wieder eine Faust ballen kann. Und er zieht das rote Polohemd kurz hoch, um seine etwa 20 Zentimeter lange Brustnarbe zu zeigen. Der Mann mit Glatze, Brille und grauem Bart ist einer, der die Sachen beim Namen nennt: „Wia a Hendl hams mi aufgschnittn“, sagt er. Und als Fazit: „Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich heute so dasitze.“

Stürzer lag drei Wochen im Koma

Stürzer lag drei Wochen im Koma, musste das Gehen wieder lernen und hat viele Stunden Reha hinter sich. Er erzählt all das sehr detailreich, schweift hier und da ab, kommt aber immer wieder auf einen Mann zurück: den Herrschinger Notarzt Stefan Wagner. „Wenn der nicht so schnell und richtig gehandelt hätte, wäre ich jetzt nicht mehr da.“

Wagner, 45, ist hauptberuflich Betriebsarzt bei BMW. Am 6. März ist er zu Hause, als der Notruf eingeht. Acht Minuten später betritt er das Haus der Stürzers. „Es war ein sehr aufregender Einsatz. Wir waren alle gestresst, weil wir keinen Hubschrauber bekommen haben. Der nächste wäre aus Regensburg gekommen“, berichtet Wagner. Dass die Aorta geplatzt ist, vermutet er schnell – obwohl es der erste Fall dieser Art für ihn in mehr als zehn Jahren als Notarzt ist.

Er entscheidet sich für die Zwangsbelegung im Klinikum Großhadern. Dort ist zu der Zeit ein Herzchirurg verfügbar. Die Zusammenarbeit der lokalen – und vor allem ehrenamtlichen – Einsatzkräfte funktioniert bestens an diesem Tag. Neben der Ersthelferin, Stürzers Frau, sind auch die First Responder der Feuerwehr schnell da. Carola Stürzer: „Auf einmal standen zehn Mann im Zimmer.“ Gerhard Stürzer: „Die werden sich gedacht haben, ,der Stürzer ist schwer, da nehmen wir gleich noch ein paar mit‘.“

Das Erlebnis hat den Herrschinger Gemeinderat verändert

Das Aschermittwochserlebnis hat den 63-jährigen Elektromeister verändert, vor allem seine Sicht auf die Dinge: Als Gemeinderat der Bürgergemeinschaft (BGH) regt er sich jetzt darüber auf, wenn andere bei Planungen zu wenig an behinderte Menschen denken. Weil er Hilflosigkeit erlebt hat. Er weiß jetzt, wie man sich fühlt, wenn man „im Engelsgwand“ wochenlang im Klinikbett liegt.

Seinen Notarzt hat Stürzer mittlerweile besucht. Weil Wagner aber an jenem Tag nicht zu Hause war, richtete er zunächst dessen Frau seinen Dank aus. Dann kommt es schließlich zum Telefonat zwischen Patient und Lebensretter: Stürzer bedankt sich nochmals und lädt den Arzt zu sich ein. Und Wagner erzählt, wie sein Opa einst gestorben ist: an einer Aorta-Verletzung.

Lesen Sie auch:

In der Gemeinde Herrsching wurden weitere Wände beschmiert. Betroffen ist diesmal die Realschule.

Über ein Café an der Bahnhofstraße würden sich viele Herrschinger freuen, doch der Bauausschuss stellte sich dem Vorhaben von Birge Frommann (52) aus Hechendorf in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien in den Weg.