Herrschings Handballer machen Klassenerhalt klar

Die Handballer des TSV Herrsching haben ihren Negativlauf endlich beendet. Am Samstag feierten sie einen überraschenden Sieg beim TSV Simbach - was gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt in der Landesliga Süd ist.

Herrsching–Eigentlich gilt Armin Herle in der Branche als harter Bursche. Nach dem 35:33 (20:17)-Erfolg beim TSV Simbach verdrückte der Trainer der Herrschinger Handballer dann doch eine Träne. Zu schwer war der Druck in den vergangenen Wochen auf ihm gelastet. Nachdem er die Mannschaft vor vier Jahren in die Landesliga Süd geführt hatte, schien er nun vom Schicksal auserkoren zu sein, sein Ensemble wieder in die Bezirksoberliga zu geleiten. „Es wäre der Super-Gau gewesen, wenn die Mannschaft unter seiner Ägide abgestiegen wäre“, sagt Abteilungsleiter Uli Sigl. Der Sieg am Inn zerstreute jedoch endgültig die Zweifel, die sich nach der Pleitenserie in den vergangenen Wochen am Ammersee angesiedelt hatten. Es müsste schon sehr viel in den ausstehenden vier Partien zusammenkommen, dass der TSV noch absteigt. Realistisch ist dieses Szenario aber nicht. Und so erlebte Sigl seinen Trainer und Freund so emotional und verletzlich wie selten zuvor.

Eine Trendwende zum Guten hatte sich zwar schon vor Wochenfrist bei der knappen Heimniederlage gegen Ottobeuren angedeutet. Von einem Sieg beim Tabellenfünften durfte man deswegen aber noch nicht ausgehen. Zumal der TSV vor der Partie noch die Hiobsbotschaft verkraften musste, dass Gian-Luca Postoy aus privaten Gründen fehlen würde. Dafür reiste Michael Zech mit nach Niederbayern, was dem Team zusätzliche Durchschlagskraft im Rückraum verlieh.

Die Herrschinger begannen selbstbewusst und führten von Beginn an. Die Gastgeber mussten ständig nachziehen und ließen nach einer Viertelstunde zum ersten Mal die Tuchfühlung abreißen. Thomas Stanglmairs Treffer zum 13:10 bedeutete den ersten Drei-Tore-Vorsprung für die Oberbayern, der bis zur Pause Bestand hatte.

Dass dies gelang, war Verdienst der Offensive. Aladin Huskic lieferte wie gegen Ottobeuren eine überragende Partie ab und kam auf insgesamt elf Treffer. „Er hat keinen einzigen Fehlwurf gemacht“, lobte Herle. Das traf auch auf Basti Kircher zu, der sich im Vergleich zur vergangenen Woche noch etwas steigerte und neun Treffer erzielte. „Das war eine extrem gute Quote“, stellte der Trainer fest.

Die war auch nötig. Nicht umsonst hatte Herle vor den Simbachern Denis Basgic (8 Tore) Sanel Merdanovic (7), Tim Mathey (7) und Fabian Schwibach (4) gewarnt, die ihrem Ruf als erfolgreiche Schützen wieder einmal gerecht wurden. Aber ihre Ausbeute reichte nicht aus, um das Spiel für die Gastgeber aus dem Feuer zu reißen.

„Wir haben einen richtigen Big Point gemacht, auf den wir stolz sein können“, sagte Herle. Er war erleichtert über den überraschenden Sieg, der seiner Mannschaft den Weg zum Klassenerhalt ebnete. „Das war schon befreiend für die Jungs“, stellte er fest. Er wird nicht der einzige gewesen sein, der eine Träne verdrückt hat.

Torschützen: Huskic 11, Kircher 9, Stanglmair 5/2, Tietz 4, Zech 3, Emmrich 2, Herz 1