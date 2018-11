Ein Pflanztrog weg, ein anderer da

Herrschings Pflanztröge sorgten in der Vergangenheit für Diskussionsstoff. Nun waren sie erneut Thema bei der Bürgerversammlung.

Herrsching – Die esten Pflanztröge an See und Summerstraße in Herrsching sind ausgetauscht, mit der Einpflanzung der Bäume muss noch bis zum Frühjahr gewartet werden. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Christian Schiller schon in der außerordentlichen Bürgerversammlung angekündigt, dass die ersten Nachbesserungen dieser verkehrsberuhigenden Maßnahme bald anstehen. Anfang der Woche sind zwei Pflanztröge ausgetauscht worden, einer am Eingang zur Summerstraße von der Mühlfelder Straße aus. Der Baumtrog war angefahren worden und muss repariert werden. „Wieder ein Versuch“, sagt Schiller, „schauen wir mal, ob es nun besser ist.“ Denn die Meinungen waren durchaus geteilt, die einen, die eine Straßenverengung kritisierten, andere, die die Torwirkung durch die Tröge begrüßten.

Ein weiterer Trog ist an der Rudolf-Hanauer-Straße/Ecke Seestraße ausgetauscht worden. Dort soll ein Baum im Frühjahr eingepflanzt werden. Da sich Autofahrer aber darüber beschwerten, der Trog sei zu hoch, wurde der große nun schon mal durch einen kleinen Trog ersetzt. Und die ersten Reaktionen habe es auch schon gegeben, so Schiller. Er habe es erst nicht glauben wollen, aber es habe tatsächlich Anrufer gegeben, die sich nun beschwerten, der kleine Trog sei nicht zu erkennen.