Herrschings Sommer-Ferienprogramm wächst

Von: Andrea Gräpel

Auch Beachvolleyball steht auf dem Ferienprogramm. © Sznapka Petr

Erste Angebote für das Ferienprogramm Herrsching stehen bereits online. Buchungsstart ist am 8. Juli.

Herrsching – Die ersten 13 Veranstaltungen im Ferienprogramm der Gemeinde Herrsching für den Sommer 2023 stehen bereits auf der Internetseite der Gemeinde Herrsching, bis zum 7. Juli sollen es um die 80 werden. Wolfgang Schneider ist zuversichtlich. Seit 21 Jahren koordiniert er das Geschehen und freut sich jedes Mal auf den Stichtag, ab dem das Programm zur Buchung freigeschaltet wird. In diesem Jahr ist es Samstag, 8. Juli, 10 Uhr. „Bis dahin befülle ich das Programm nach und nach.“

Schneider, der fast jede Veranstaltung auch begleitet, freut sich noch auf Angebote von Vereinen und Institutionen. Manchmal spricht er sie gezielt an, wenn sie sich nicht von allein melden. Die Sportfreunde Breitbrunn zum Beispiel, „die haben zwei schöne Beachvolleyball-Pätze“. Gesetzt sind bereits Auftakt- und Abschluss – traditionell geht es am ersten Tag (31. Juli) zum Skyline-Park und am letzten mit dem Dampfer nach Utting ins Maisfeld-Labyrinth Ex Ornamentis. Nachdem das Gemeindehaus in Widdersberg fertiggestellt ist, kann auch das Backhäusl wieder ins Ferienprogramm aufgenommen werden, um auf alte, traditionelle Art Brot im Holzofen backen zu können. Bowling und ein Besuch auf der Eselfarm sollen auch noch dazu kommen.

Im vergangenen Jahr fanden nur 64 Veranstaltungen statt, was dem Corona-Ausläufer geschuldet war. Heuer rechnet Schneider fest damit, dass es wieder um die 80 Veranstaltungen werden. Die erste Programmkonferenz hat schon stattgefunden. Auf 30 Betreuer kann er heuer wieder zurückgreifen. „Das läuft ganz super“, freut sich Schneider.

Die Gemeinde Herrsching unterstützt das Ferienprogramm auch heuer großzügig mit 30 000 Euro, damit alle Kindern mitmachen können. Nur so ist es möglich, dass für kein Angebot mehr als vier Euro gezahlt werden muss – auch nicht für den Skyline Park, wo allein der Eintritt für Kinder bereits 32 Euro kostet. Die Ammerseegemeinde ist in diesem Punkt eine große Ausnahme im Landkreis.

Entsprechend groß ist der Andrang auf das Programm, das deshalb vor allem für Herrschinger Kinder gedacht ist. Darum nicht vergessen: Gebucht werden kann ab 8. Juli, 10 Uhr. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Buchungen gleich in der ersten Stunde erfolgen. Infos unter herrsching.feripro.de.