Herrschings Trainer Hauser erwartet „eine Schlacht“

Teilen

Nach Zahn-OP wieder fit: Iven Ferch ist wieder eine Alternative auf der Mittelblockerposition. © Andrea Jaksch

Im vorletzten Zwischenrundenspiel müssen die Herrschinger Bundesliga-Volleyballer bei den Grizzlys Giesen antreten. Um noch eine Chance auf Platz sechs zu haben, müssen die WWK Volleys gewinnen.

Herrsching – Kaum begonnen, biegt die Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga schon wieder auf die Zielgerade ein. Für die WWK Volleys Herrsching geht es im Fernduell mit den Netzhoppers Königs Wusterhausen um den sechsten Platz. Die Ammerseer spielen am Samstag, 17.30 Uhr (live bei twitch.tv/spontent) bei den Helios Grizzlys Giesen, die Brandenburger am Sonntag gegen die SVG Lüneburg. Am kommenden Sonntag steigt dann im Münchner Audi Dome das finale Zwischenrunden-Spiel Herrsching gegen Königs Wusterhausen.

Nach zuvor drei Siegen in Folge erlitten die WWK Volleys am vergangenen Samstag in Lüneburg Schiffbruch. Durch das 1:3 in der schicken LKH-Arena verpassten es die Ammerseer, die Lüneburger von Platz eins der Zwischenrunden-Gruppe B zu verdrängen. Auch spielerisch war es ein kleiner Rückschritt. Coach Max Hauser sprach von einer „sehr starken Angriffsschwäche“. Bei den Grizzlys wollen Kapitän Tim Peter & Co. nun Wiedergutmachung betreiben. Nach einer „guten Trainingswoche“ ist Hauser vor dem langen Trip nach Hildesheim wieder guter Dinge. Einen volleyballerischen Leckerbissen erwartet der 38-Jährige nicht, vielmehr „eine Schlacht“.

Kein Spieler, von Zuspieler Luke Herr und Libero Ferdinand Tille mal abgesehen, kann sich sicher sein, in der Startformation zu stehen. „Die Spieler fighten um ihren Platz“, hat Hauser festgestellt. In der Mitte vergrößert der nach einer Zahn-OP zurückgekehrte Iven Ferch Hausers Möglichkeiten. Auf Diagonal konnten zuletzt aber weder der zur Zwischenrunde eingekaufte Philipp Schumann noch Jonas Kaminski überzeugen. Im Außenangriff schwächelten die zuvor groß aufspielenden Tim Peter und Jordi Ramon, dafür überzeugte aber Jori Mantha.

In den bisherigen vier Partien zwischen Herrsching und Giesen ging es zumeist hoch her. Zu Saisonbeginn siegten die Ammerseer knapp mit 3:2 in Hildesheim. Mitte November, im Pokalviertelfinale, hieß es erneut 3:2 für die Hauser-Crew. Drei Tage nach dem dramatischen Pokalerfolg drehten die Grizzlys den Spieß um und gewannen klar mit 3:0 gegen ausgelaugte Herrschinger. Im Zwischenrunden-Hinspiel vor drei Wochen siegte Herrsching mit 3:1.

Für die Gastgeber, die erstmals seit dem 20. November des Vorjahres wieder vor Zuschauern spielen dürfen (bis zu 500 Fans sind in der Hildesheimer Volksbank-Arena unter 2G-plus zugelassen), geht es in den beiden verbleibenden Partien in der Zwischenrunde nur noch um die goldene Ananas. Die Mannschaft von Trainer Itamar Stein wird die Zwischenrunde als Achter beenden und im Play-off-Viertelfinale auf die Berlin Recycling Volleys treffen. Für die Herrschinger sind noch die verschiedensten Konstellationen möglich. Als mögliche Kontrahenten kommen die Powervolleys Düren, die United Volleys Frankfurt oder der VfB Friedrichshafen in Frage. Gegen die beiden Letzteren rechnen sich die Herrschinger durchaus Chancen aufs Halbfinale aus.