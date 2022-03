Herrschings Trainer Hauser sieht Chance bei 30 Prozent

Das Halbfinale ist noch möglich für die WWK Volleys Herrsching.

Am Samstag steigt das dritte und entscheidende Viertelfinalspiel der WWK Volleys Herrsching gegen Friedrichshafen. Die Volleyballer vom Ammersee sind klarer Außenseiter. Trainer Max Hauser beziffert die Chance für sein Team auf „30 Prozent“.

Herrsching – Als einziges Viertelfinalduell um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft geht das Südderby zwischen dem VfB Friedrichshafen und den WWK Volleys Herrsching in die Verlängerung. Am Samstag, 20 Uhr, steigt in der Neu-Ulmer ratiopharm-Arena das dritte und entscheidende Spiel der Serie best-of-three. Können die Gäste vom Ammersee den großen Favoriten vom Bodensee erneut düpieren?

Beide Mannschaften müssen sich in Neu-Ulm wieder auf eine gänzlich andere Stimmung als zuletzt im Audi Dome einstellen. Beim ersten Spiel vor zwei Wochen verliefen sich nur 268 Zuschauer in der 6500 Zuschauer fassenden Arena in unmittelbarer Nähe der bayerisch-baden-württembergischen Grenze. Vor allem gegen Ende des Spiels wurde es mucksmäuschenstill, als die Herrschinger ihrem Überraschungssieg entgegenstrebten. Vor Wochenfrist, als die Häfler den Spieß umdrehten und in der Play-off-Serie ausglichen, feierten 2100 Zuschauer eine große Volleyball-Party in der neuen Herrschinger Heimspielstätte im Münchner Westend. Fritz Frömming gab sich sehr entspannt: „Die Statistik spricht klar für uns.“ Denn: Beide Gastspiele in Neu-Ulm konnten die Herrschinger erfolgreich gestalten. Neben dem Erfolg von vor zwei Wochen gewannen die Herrschinger in der Saisonvorbereitung gegen den VfB Friedrichshafen wenige Tage nach dem unfreiwilligen Einzug in deren neue Heimspielstätte klar mit 3:0. Doch der Herrschinger Teammanager wurde dann doch ernster. „Für uns muss alles richtig, richtig, richtig gut laufen. Bei Friedrichshafen muss es richtig, richtig schlecht laufen.“

Bei den gastgebenden Häflern kann Coach Mark Lebedew auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Im ersten Spiel hatte noch Zuspieler Dejan Vincic gefehlt, im Rückspiel führte der Slowene sein Team zum fast nie gefährdeten 3:0-Erfolg. „Er hat den Unterschied gemacht“, meinte Tim Peter. „Wir werden wieder Vollgas geben“, kündigte der Herrschinger Kapitän an. Schließlich habe man „nichts zu verlieren“.

Coach Max Hauser schätzt die Siegchancen auf 30 Prozent: „Sie sind der VfB Friedrichshafen.“ Selber müsse man die Aufschläge treffen und an der Aufschlaglinie „hohes Risiko gehen.“ Im verlorenen zweiten Spiel gab die schlechte Aufschlagquote den Ausschlag. Herrsching leistete sich 17 Aufschlagfehler, Friedrichshafen nur vier. „Wenn sie das wiederholen, wird es schwierig für uns“, sagt Hauser. Man fahre hoch motiviert nach Neu-Ulm. Die Trainingswoche sei gut gewesen, so Hauser – trotz der klaren Niederlage.

Sollte den Herrschingern die Überraschung gelingen, würden sie im Halbfinale auf den nächsten Hochkaräter treffen – die Berlin Recycling Volleys. Die Hauptstädter haben gegen die Helios Grizzlys Giesen nichts anbrennen lassen und die Viertelfinalserie mit 2:0 gewonnen. In den anderen Viertelfinals haben sich auch die Favoriten durchgesetzt. Die Powervolleys Düren ließen gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen nichts anbrennen. Die United Volleys Frankfurt setzten sich gegen die corona-gebeutelte SVG Lüneburg durch.