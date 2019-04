Der Traum vom Halbfinale lebt

Herrsching/Unterhaching– Somit kommt es am Samstag, 18 Uhr, in Innsbruck zum alles entscheidenden dritten Spiel in der Viertelfinalserie. Von der ersten bis zur letzten Minute war das Derby Werbung für den Volleyballsport. Die knapp 1000 Zuschauer in der Unterhachinger Bayernwerk-Arena jedenfalls kamen voll auf ihre Kosten. Herrsching und Haching schenkten sich keinen Ball. Nach über zweieinhalb Stunden machte Kapitän Lukas Bauer mit einem Schmetterball den Überraschungs-Coup perfekt.

Während die Alpenvolley-Spieler in kürzester Zeit in der Kabine verschwanden, feierten die Herrschinger noch lange ausgelassen mit ihren Fans. „Es gibt nur ein Wort: Geil“, jubelte Teammanager Fritz Frömming. „Entweder wir verlieren hier 0:3 oder wir gewinnen eben 3:2.“

Bitter: Anfang des fünften Satzes verletzte sich Tim Peter. Ob der Außenangreifer am Samstag einsatzbereit ist, stand gestern Abend noch nicht fest. Definitiv schon mal meisterwürdig waren jedenfalls die lautstarken Herrschinger Fans in der diesmal nicht ausverkauften Unterhachinger Bayernwerk-Arena. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel machten sie ordentlich Radau und feuerten ihr Team an. „Wir wollen ihnen noch den einen oder anderen Satz schenken“, hatte Lukas Bauer im Vorfeld gesagt. Und der Kapitän und seine Kameraden hielten Wort.

In einem hochspannenden ersten Satz wogte das Pendel lange Zeit hin und her. Der dritte Herrschinger Satzball saß schließlich (28:26). Alexander Tropschug, der „König vom Ammersee“, und sein Gefolge oben im Fanblock rasteten förmlich aus. Im zweiten Satz legten die ledergehosten Ammerseer dann allerdings einen klassischen Fehlstart hin. Die Hauser-Crew lag schnell mit 0:5 im Hintertreffen, wovon sie sich letztlich nicht mehr wirklich erholen konnte. Die Volleyball-Grenzgänger aus Innsbruck und Unterhaching brachten den Fünf-Punkte-Vorsprung über die Runden. Am Ende ging der Durchgang mit 20:25 an den Hauptrunden-Zweiten.

Der dritte Umlauf (25:16) war vermutlich der beste, den die Herrschinger in dieser Saison gezeigt haben. Die WWK Volleys spielten Volleyball wie von einem anderen Stern und führten die Alpenvolleys regelrecht vor. Vor allem Griffin Shields zeigte sich in Topform. Immer wieder schlug der 24-jährige Diagonalangreifer den Alpenvolleys-Block an. Sieben Punkte gelangen dem 24-Jährgen auf diese Weise. Zu Recht ging die MVP-Medaille an den US-Amerikaner (insgesamt 18 Punkte).

Auch der vierte Satz war nichts für schwache Nerven. Drei Matchbälle vergaben die Herrschinger. Haching sicherte sich den Durchgang mit ihrem dritten Satzball (28:30).

Im Entscheidungssatz war dann Herrsching voll da. Doch gegen Ende schien doch noch ihnen die Luft auszugehen. Mit dem letzten Schluck Benzin retteten sich die Ammerseer über die Ziellinie. Der sechste Matchball nach 132 Minuten zum 15:13 war der Startschuss für die Herrschinger Jubelorgie.