Herrsching mit Nerven aus Stahl

Voll unter Strom waren die WWK Volleys Herrsching am Mittwoch in entscheidenden Zwischenrundenspiel gegen Giesen. Die MVP-Medaille sicherte sich Jonas Sagstetter (Mitte).

Volleyball-Bundesliga

Von Dirk Schiffner schließen

Die WWK Volleys Herrsching schlagen in einem höchst spannenden Spiel die Grizzlys Giesen mit 3:0 und sichern sich damit Rang fünf für die Play-offs.

Herrsching – Das war Werbung für den Volleyballsport. In einem an Spannung kaum zu überbietendem Spiel zwangen die WWK Volleys Herrsching die Helios Grizzlys Giesen am Mittwochabend mit 3:0 (25:23, 30:28, 37:35) in die Knie und starten als Gesamt-Tabellenfünfter der Bundesliga in die Play-offs. Cheftrainer Thomas Ranner freute sich über „unser bestes Spiel in der Zwischenrunde“.

Pünktlich zum Saisonhighlight zeigt die Formkurve der Ammerseer deutlich nach oben. Der Viertelfinalgegner wird am kommenden Wochenende ausgespielt. In der Verlosung sind noch die Powervolleys Düren, die SVG Lüneburg und der VfB Friedrichshafen. „Wir wollen ins Halbfinale“, kündigt Ranner an – auch wenn es im Viertelfinale gegen seine alte Liebe Friedrichshafen gehen sollte („Das wäre nicht der absolute Traum“). Im Vorjahr schieden die Herrschinger nach großem Kampf im Viertelfinale um Haaresbreite gegen die Häfler (damals noch mit Ranner als VfB-Co-Trainer) aus. Heuer sieht man sich im Herrschinger Lager gerüstet. „Wir können es schaffen. Allerdings brauchen wir dafür eine Top-Leistung“, wagt Geschäftsführer Max Hauser schon mal einen kleinen Blick voraus auf die am 25. März starteende Viertelfinalserie (best-of-3). Die starke Performance in der Zwischenrunde sollte den Ammerseern jedenfalls Auftrieb geben. Der Sieg gegen die Grizzlys Giesen war der sechste Sieg im siebten Spiel in der Zwischenrunde. „Wir wollten zeigen, dass wir die beste Mannschaft in der unteren Zwischenrunde sind“, sagte Ranner nach dem 103-minütigen Match. Vor dem Spiel hatte Ranner ein „emotionales Spiel“ angekündigt. Und der 35-Jährige sollte Recht behalten. In keinem der drei Sätze betrug der Vorsprung mehr als zwei Punkte.

„Wir waren einfach nicht gut genug“, sagte der sichtlich bediente Giesen-Coach Itamar Stein. „Herrsching ist ruhig geblieben.“ Im ersten Satz drehte Mittelblocker Dorde Ilic mit einer starken Aufschlagserie spät das Spiel. Den zweiten Satzball brachte Maciej Borris im Grizzlys-Feld unter. Auch im zweiten Umlauf rannten die Hausherren sehr lange der Musik hinterher, kämpften sich zurück und konnten Mitte des Satzes sogar in Führung gehen. Doch die ersatzgeschwächten Giesener, bei denen Mittelblocker Jakob Günthör als Diagonalangreifer ran musste, drehten den Satz erneut. Aber die Herrschinger Nerven waren diesmal aus Stahl. „Wir haben immer dran geglaubt“, sagte Ranner. Der insgesamt fünfte Satzball brachte schließlich die Entscheidung zu Gunsten der Hausherren. In seiner unnachahmlichen Manier stieg Dorde Ilic am höchsten und kraterte das Spielgerät ein.

Wer gedacht hatte, spannender geht’s kaum, wurde eines Besseren belehrt. Denn auch im dritten Durchgang boten beide Mannschaften den 1200 Zuschauern im Audi Dome Spannung und Dramatik pur. Den besseren Start erwischten wieder die Gäste. Zeitweise lag Giesen mit sechs Punkten vorne, doch „wir sind nie nervös geworden“, meinte Ranner. Derartige Spielstände (wie das 8:14) habe man in den Trainingseinheiten immer mal wieder simuliert. Pünktlich zur Crunchtime waren die Herrschinger wieder im Spiel. Und da wurde es dann richtig wild. Herrsching vergab drei Matchbälle, Giesen ließ seinerseits acht Satzbälle ungenutzt. Nach 103 Minuten war es schließlich Zuspieler James Shaw, der sich dem Ex-Herrschinger Jori Mantha in den Weg stellte und den Deckel drauf machte.

Das 37:35 war zugleich das höchste Satzergebnis in der Volleyball-Bundesliga in dieser Saison. In der mittlerweile neunjährigen Herrschinger Bundesliga-Historie dauerte nur einmal ein Satz länger. Im Februar 2018 hieß es gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen mal 43:41.

Die goldene MVP-Medaille als wertvollster Spieler sicherte sich Jonas Sagstetter. Der Herrschinger Außenangreifer (14 Punkte, 57 % Angriffsquote) war „total happy“. Lediglich seine sechs Annahmefehler wurmten den 23-Jährigen. Der erfolgreichste Angreifer des Abends war Albert Hurt (16 Punkte). Die beiden Mittelblocker Dorde Ilic (12) und Maciej Borris (10) kamen ebenfalls auf einen zweistelligen Wert. Auf der Diagonalen begann zunächst Jonas Kaminski, Mitte des zweiten Satzes übernahm dann Stijn van Tilburg. In der Annahme stand Teilzeit-Libero Ferdinand Tille seinen Mann.

„Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt“, freut sich Ranner. Bleibt das Team fit, kann heuer im x-ten Anlauf endlich der große Wurf gelingen.